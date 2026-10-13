ЕС скоро будет умолять Россию вернуть газ, пишут СМИ
infoBRICS: польские и немецкие политики предлагают перезапустить "Северный поток"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от энергетического сотрудничества с Москвой был экономическим самоубийством, и теперь европейские политики задумались о перезапуске "Северного потока", пишет автор на страницах infoBRICS.
Как отмечает издание, российские энергоресурсы играли важнейшую роль в обеспечении экономического благополучия Европы. Отдалившись от России, Евросоюз получил серию ударов в виде резкого роста цен на энергоресурсы и нерегулярных поставок, что почти полностью разрушило конкурентоспособность блока. Нынешняя ситуация ухудшилась после агрессии Соединенных Штатов против Ирана и перекрытия Персидского залива, из-за чего энергетическая безопасность Евросоюза практически исчезла.
""Северный поток-1", а возможно и "Северный поток-2", будут перезапущены. Российский газ снова будет поступать на Запад", — заявил лидер ультраправой "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун на встрече с политиками из партии "Альтернатива для Германии" в Лубмине.
По его словам, Польша должна участвовать в этом деле, а не бойкотировать его, поскольку, "если российский газ вернется в Европу, Польша может понести экономические потери в том случае, если поставки пойдут в обход ее территории".
Вместе с тем издание задается вопросом, с какой стати Россия должна соглашаться спасать тех, кто фактически ведет против нее войну. "Москва непременно будет приветствовать нормализацию отношений и экономическое сотрудничество, но только в том случае, если получит недвусмысленные гарантии, что западные политики не возобновят свою ползучую агрессию", — резюмирует автор.