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Евросоюз открыл переговоры с Украиной о членстве еще по двум блокам - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз открыл переговоры с Украиной о членстве еще по двум блокам
Евросоюз открыл переговоры с Украиной о членстве еще по двум блокам - 13.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз открыл переговоры с Украиной о членстве еще по двум блокам
Евросоюз открыл переговоры с Украиной еще по двум тематическим блокам в рамках процесса членства, таким образом, переговоры теперь открыты по четырем из шести... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:29+0300
2026-10-13T21:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Евросоюз открыл переговоры с Украиной еще по двум тематическим блокам в рамках процесса членства, таким образом, переговоры теперь открыты по четырем из шести блоков, сообщила пресс-служба Совета ЕС. "Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления, открыв переговоры по так называемым кластерам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", - говорится в сообщении. Первый блок предусматривает согласование правил свободного движения товаров, услуг, работников и капитала, второй охватывает вопросы налогообложения, промышленности, цифровизации, занятости, образования и таможенной политики. Ранее Евросоюз открыл переговоры с Украиной по блоку "Основы" в июне 2026 года и "Внешние отношения" в июле. Таким образом, теперь открыты четыре из шести переговорных блоков. Остаются неоткрытыми блоки по направлениям "Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность". В Совете ЕС уточнили, что для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться в дальнейшем. При этом открытие переговорных блоков не означает скорого вступления страны в Евросоюз. Кандидату необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить установленные условия и завершить переговоры по всем направлениям. Решение о приеме нового государства требует единогласного согласия членов объединения. Так, Черногория ведет переговоры о вступлении в ЕС с июня 2012 года, то есть более 14 лет, а Сербия - с января 2014 года, почти 13 лет. Несмотря на открытие многочисленных переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Некоторые европейские страны также выступают против присоединения Киева к ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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40
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украина, ес
УКРАИНА, ЕС
21:29 13.10.2026
 
Евросоюз открыл переговоры с Украиной о членстве еще по двум блокам

ЕС открыл переговоры с Украиной еще по двум тематическим блокам в рамках процесса членства

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Евросоюз открыл переговоры с Украиной еще по двум тематическим блокам в рамках процесса членства, таким образом, переговоры теперь открыты по четырем из шести блоков, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления, открыв переговоры по так называемым кластерам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", - говорится в сообщении.
Первый блок предусматривает согласование правил свободного движения товаров, услуг, работников и капитала, второй охватывает вопросы налогообложения, промышленности, цифровизации, занятости, образования и таможенной политики.
Ранее Евросоюз открыл переговоры с Украиной по блоку "Основы" в июне 2026 года и "Внешние отношения" в июле. Таким образом, теперь открыты четыре из шести переговорных блоков. Остаются неоткрытыми блоки по направлениям "Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".
В Совете ЕС уточнили, что для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться в дальнейшем.
При этом открытие переговорных блоков не означает скорого вступления страны в Евросоюз. Кандидату необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить установленные условия и завершить переговоры по всем направлениям. Решение о приеме нового государства требует единогласного согласия членов объединения.
Так, Черногория ведет переговоры о вступлении в ЕС с июня 2012 года, то есть более 14 лет, а Сербия - с января 2014 года, почти 13 лет. Несмотря на открытие многочисленных переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Некоторые европейские страны также выступают против присоединения Киева к ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
 
УКРАИНАЕС
 
 
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