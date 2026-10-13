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ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке - 13.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке
ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке - 13.10.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке, сообщило правительство России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:52+0300
2026-10-13T15:52+0300
александр новак
совет федерации
госдума
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874193389.jpg?1791895968
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке, сообщило правительство России. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. "ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений", - говорится в сообщении. Кроме того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в августе. Он также указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго и ФАС - с независимыми малыми и средними НПЗ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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александр новак, совет федерации, госдума, минсельхоз
Александр Новак, Совет Федерации, Госдума, Минсельхоз
15:52 13.10.2026
 
ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке

ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке, сообщило правительство России.
Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов.
"ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений", - говорится в сообщении.
Кроме того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.
Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в августе. Он также указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго и ФАС - с независимыми малыми и средними НПЗ.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
Александр НовакСовет ФедерацииГосдумаМинсельхоз
 
 
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