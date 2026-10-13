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ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке

ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке - 13.10.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке, сообщило правительство России. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:52+0300

2026-10-13T15:52+0300

2026-10-13T15:52+0300

александр новак

совет федерации

госдума

минсельхоз

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке, сообщило правительство России. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. "ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений", - говорится в сообщении. Кроме того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в августе. Он также указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго и ФАС - с независимыми малыми и средними НПЗ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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александр новак, совет федерации, госдума, минсельхоз