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Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС

Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС - 13.10.2026, ПРАЙМ

Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС

Стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:17+0300

2026-10-13T17:17+0300

2026-10-13T19:05+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "По предложению ФАС снижена цена на один из востребованных у граждан лекарственных препаратов. Компания "Отисифарм" снизила стоимость на "Пенталгин Нео" на 5%", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что "Пенталгин Нео № 20" не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством. Вместе с тем этот лекарственный препарат пользуется спросом. "По мнению службы, востребованные лекарственные препараты должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Поэтому ФАС России предложила компании проработать механизмы социально ответственного ценообразования, которые направлены на снижение стоимости лекарств, в том числе и "Пенталгин Нео № 20", - добавляется в сообщении. Служба продолжает работу по другим востребованным у граждан лекарственным препаратам в аптечном сегменте, подытожили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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