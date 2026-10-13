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Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС
Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС - 13.10.2026, ПРАЙМ
Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС
Стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:17+0300
2026-10-13T19:05+0300
бизнес
россия
технологии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "По предложению ФАС снижена цена на один из востребованных у граждан лекарственных препаратов. Компания "Отисифарм" снизила стоимость на "Пенталгин Нео" на 5%", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что "Пенталгин Нео № 20" не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством. Вместе с тем этот лекарственный препарат пользуется спросом. "По мнению службы, востребованные лекарственные препараты должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Поэтому ФАС России предложила компании проработать механизмы социально ответственного ценообразования, которые направлены на снижение стоимости лекарств, в том числе и "Пенталгин Нео № 20", - добавляется в сообщении. Служба продолжает работу по другим востребованным у граждан лекарственным препаратам в аптечном сегменте, подытожили в ведомстве.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, технологии
Бизнес, РОССИЯ, Технологии
17:17 13.10.2026 (обновлено: 19:05 13.10.2026)
 
Цены на "Пенталгин Нео" снизили на 5% по предложению ФАС

ФАС: стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость востребованного у россиян препарата "Пенталгин Нео" снижена на 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"По предложению ФАС снижена цена на один из востребованных у граждан лекарственных препаратов. Компания "Отисифарм" снизила стоимость на "Пенталгин Нео" на 5%", - говорится в сообщении.
В ФАС отметили, что "Пенталгин Нео № 20" не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством. Вместе с тем этот лекарственный препарат пользуется спросом.
"По мнению службы, востребованные лекарственные препараты должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам. Поэтому ФАС России предложила компании проработать механизмы социально ответственного ценообразования, которые направлены на снижение стоимости лекарств, в том числе и "Пенталгин Нео № 20", - добавляется в сообщении.
Служба продолжает работу по другим востребованным у граждан лекарственным препаратам в аптечном сегменте, подытожили в ведомстве.
 
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