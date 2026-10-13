https://1prime.ru/20261013/fitch-874201288.html
Fitch прогнозирует рост госдолга развитых стран до 75,4 триллиона долларов
Fitch прогнозирует рост госдолга развитых стран до 75,4 триллиона долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Fitch прогнозирует рост госдолга развитых стран до 75,4 триллиона долларов
Государственный долг развитых стран к концу 2026 года вырастет до 75,4 триллиона долларов, что почти втрое превышает показатель 20-летней давности, говорится в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:18+0300
2026-10-13T19:18+0300
2026-10-13T19:39+0300
мировая экономика
финансы
сша
франция
германия
fitch ratings
fitch
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874201288.jpg?1791909562
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Государственный долг развитых стран к концу 2026 года вырастет до 75,4 триллиона долларов, что почти втрое превышает показатель 20-летней давности, говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Как указывает агентство, резкий рост доходности гособлигаций развитых стран, наблюдающийся в последнее время, усложнит задачу стабилизации соотношения государственного долга этих стран к ВВП. "Fitch прогнозирует, что к концу 2026 года государственный долг стран с развитой экономикой увеличится на 3,9 триллиона долларов и достигнет 75,4 триллиона (102% ВВП), что представляет собой резкий рост по сравнению с показателем 26 триллиона долларов (68% ВВП) 20 лет назад", - говорится в сообщении агентства. В октябре доходность десятилетних гособлигаций США и Франции достигала рекордных с 2002 года уровней. А десятилетние госбонды Германии в конце сентября достигали максимума доходности с 2009 года. Заметный рост доходности среди развитых стран наблюдался также в Италии, Японии и Великобритании, отмечает Fitch. Если тенденция к росту доходности гособлигаций сохранится, это приведет к увеличению процентных расходов и бюджетного дефицита по мере наступления сроков погашения долга и его рефинансирования по действующим рыночным ставкам, пишет агентство. По оценкам Fitch, медианная доходность десятилетних облигаций 10 развитых стран (DM10) на 161 базисный пункт превышает текущую среднюю эффективную процентную ставку по долговым ценным бумагам.
сша
франция
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, франция, германия, fitch ratings, fitch
Мировая экономика, Финансы, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Fitch Ratings, Fitch
Fitch прогнозирует рост госдолга развитых стран до 75,4 триллиона долларов
Fitch прогнозирует рост госдолга развитых стран к концу года до 75,4 триллиона долларов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Государственный долг развитых стран к концу 2026 года вырастет до 75,4 триллиона долларов, что почти втрое превышает показатель 20-летней давности, говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Как указывает агентство, резкий рост доходности гособлигаций развитых стран, наблюдающийся в последнее время, усложнит задачу стабилизации соотношения государственного долга этих стран к ВВП.
"Fitch прогнозирует, что к концу 2026 года государственный долг стран с развитой экономикой увеличится на 3,9 триллиона долларов и достигнет 75,4 триллиона (102% ВВП), что представляет собой резкий рост по сравнению с показателем 26 триллиона долларов (68% ВВП) 20 лет назад", - говорится в сообщении агентства.
В октябре доходность десятилетних гособлигаций США и Франции достигала рекордных с 2002 года уровней. А десятилетние госбонды Германии в конце сентября достигали максимума доходности с 2009 года. Заметный рост доходности среди развитых стран наблюдался также в Италии, Японии и Великобритании, отмечает Fitch.
Если тенденция к росту доходности гособлигаций сохранится, это приведет к увеличению процентных расходов и бюджетного дефицита по мере наступления сроков погашения долга и его рефинансирования по действующим рыночным ставкам, пишет агентство.
По оценкам Fitch, медианная доходность десятилетних облигаций 10 развитых стран (DM10) на 161 базисный пункт превышает текущую среднюю эффективную процентную ставку по долговым ценным бумагам.