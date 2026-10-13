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Дефицит серы может привести к росту цен на продовольствие, пишет FT
Дефицит серы может привести к росту цен на продовольствие, пишет FT - 13.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит серы может привести к росту цен на продовольствие, пишет FT
Дефицит промышленной серы, которая участвует в цепочке производства фосфатных удобрений, может привести к росту цен на продовольствие во всем мире, сообщает... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:45+0300
2026-10-13T14:45+0300
2026-10-13T14:55+0300
мировая экономика
промышленность
ормузский пролив
иран
financial times
argus
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Дефицит промышленной серы, которая участвует в цепочке производства фосфатных удобрений, может привести к росту цен на продовольствие во всем мире, сообщает издание Financial Times. "Ожесточающаяся борьба за все более дефицитные мировые запасы промышленной серы грозит ростом цен на продовольствие", - говорится в статье. Перебои в судоходстве через Ормузский пролив привели к значительной нехватке серы - побочном продукте нефтегазовой промышленности: она перерабатывается в серную кислоту и используется для производства фосфатных удобрений и в металлургии, отмечается в статье. До эскалации вокруг Ирана в конце февраля по этому маршруту проходило около половины мировых потоков серы, а после блокировки пролива цена на серу подскочила почти в 10 раз: обычно она продавалась по 100-200 долларов за тонну, а в этом году цены взлетели почти до 1000 долларов, говорится в материале. На фоне ограниченного предложения за поставки серы с производителями удобрений конкурируют горнодобывающие компании, отмечается в статье. Горнодобывающий сектор получил импульс за счет доходов от роста цен на металлы и "выигрывает ценовую войну" за скудные поставки, опережая менее рентабельную отрасль производства удобрений, рассказал специалист Argus Рагхав Джайн (Raghav Jain), чьи слова приводит газета. В результате производители удобрений вынуждены сокращать объемы производства, сообщается в статье. "Мы не можем переложить эти повышенные затраты на фермеров из-за их ограниченных финансовых возможностей, поэтому единственный выход — сократить производство", - приводятся в статье слова главного экономиста американского производителя удобрений Mosaic Энди Юнга (Andy Jung).
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мировая экономика, промышленность, ормузский пролив, иран, financial times, argus
Мировая экономика, Промышленность, Ормузский пролив, ИРАН, Financial Times, Argus
Дефицит серы может привести к росту цен на продовольствие, пишет FT
FT: дефицит промышленной серы может привести к росту цен на продовольствие во всем мире
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Дефицит промышленной серы, которая участвует в цепочке производства фосфатных удобрений, может привести к росту цен на продовольствие во всем мире, сообщает издание Financial Times.
"Ожесточающаяся борьба за все более дефицитные мировые запасы промышленной серы грозит ростом цен на продовольствие", - говорится в статье.
Перебои в судоходстве через Ормузский пролив
привели к значительной нехватке серы - побочном продукте нефтегазовой промышленности: она перерабатывается в серную кислоту и используется для производства фосфатных удобрений и в металлургии, отмечается в статье.
До эскалации вокруг Ирана
в конце февраля по этому маршруту проходило около половины мировых потоков серы, а после блокировки пролива цена на серу подскочила почти в 10 раз: обычно она продавалась по 100-200 долларов за тонну, а в этом году цены взлетели почти до 1000 долларов, говорится в материале.
На фоне ограниченного предложения за поставки серы с производителями удобрений конкурируют горнодобывающие компании, отмечается в статье.
Горнодобывающий сектор получил импульс за счет доходов от роста цен на металлы и "выигрывает ценовую войну" за скудные поставки, опережая менее рентабельную отрасль производства удобрений, рассказал специалист Argus
Рагхав Джайн (Raghav Jain), чьи слова приводит газета.
В результате производители удобрений вынуждены сокращать объемы производства, сообщается в статье. "Мы не можем переложить эти повышенные затраты на фермеров из-за их ограниченных финансовых возможностей, поэтому единственный выход — сократить производство", - приводятся в статье слова главного экономиста американского производителя удобрений Mosaic Энди Юнга (Andy Jung).