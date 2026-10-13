https://1prime.ru/20261013/gelendzhik-874168882.html
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения - 13.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T03:05+0300
2026-10-13T03:05+0300
2026-10-13T03:05+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика обслуживает рейсы с 8.30 до 20.00 мск.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика обслуживает рейсы с 8.30 до 20.00 мск.