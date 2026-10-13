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В Геленджике пройдет пятый Российский винодельческий форум

В Геленджике пройдет пятый Российский винодельческий форум - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Геленджике пройдет пятый Российский винодельческий форум

Программа пятого Российского винодельческого форума, который пройдет в Геленджике с 21 по 23 октября, охватит основные направления развития отрасли, в том числе | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:28+0300

2026-10-13T12:28+0300

2026-10-13T12:33+0300

сельское хозяйство

бизнес

геленджик

краснодарский край

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Программа пятого Российского винодельческого форума, который пройдет в Геленджике с 21 по 23 октября, охватит основные направления развития отрасли, в том числе науку, виноградарство, подготовку кадров и продвижение вина, сообщили организаторы мероприятия. "Определены ключевые темы деловой программы пятого Российского винодельческого форума, который пройдет с 21 по 23 октября 2026 года в Геленджике. Программа охватывает основные направления развития отрасли – от науки, виноградарства и подготовки кадров до продвижения российского вина, новых каналов продаж, ресторанной индустрии и энотуризма", - говорится в сообщении. Организаторы добавили, что центральным событием деловой программы станет пленарное заседание "Вино России: глобальный контекст и национальный код". Дискуссия будет посвящена развитию российского виноделия в глобальном контексте, результатам, которых отрасль достигла за последние годы, и перспективам ее дальнейшего роста. Отдельное внимание планируется уделить месту российского вина в современной экономике и культуре страны, а также его роли в формировании национального культурного кода. Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума Дмитрий Патрушев отметил, что за последние годы отрасль в России сделала большой шаг вперед в своем развитии. "В данную сферу приходят инвестиции, внедряются инновации. Все это позволяет повышать качество продукции и ее популярность у потребителей в России и за рубежом. Такие результаты стали возможны благодаря синхронизации усилий государства, бизнеса и научного сообщества", - сказал Патрушев, его слова привели в сообщении. Организаторы рассказали, что еще одним центральным мероприятием форума станет стратегическая сессия "Ценность российского вина: от терруара и традиций к признанию и спросу", которая будет посвящена в том числе факторам, формирующим ценность российского вина, его позиционированию и продвижению. "Деловая программа позволит перейти к предметному обсуждению конкретных вопросов – от науки и технологий до продвижения российского вина, развития винодельческих территорий и взаимодействия с потребителем", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Кроме того, участники форума обсудят возможные изменения законодательства, направленные на разрешение онлайн-продаж российского вина, перспективы развития малых винодельческих хозяйств и взаимодействие производителей с торговлей и ресторанной индустрией. Также, по словам организаторов, одним из центральных мероприятий форума станет саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Деловую программу дополнят выставка производителей российского вина, дегустации и мастер-классы виноделов, экскурсии и кинопоказы. В рамках форума также состоится награждение лауреатов премии имени Льва Голицына и победителей дегустационного конкурса "Кубок АВВР". Третий день форума будет посвящен культурно-образовательной программе. Участники посетят винодельни Краснодарского края, музей имени Льва Голицына, мастер-классы исследовательского центра "Белый мыс". Также запланированы открытый урок по гольфу и дегустации вин и кинопоказы по теме виноградарства и виноделия.

геленджик

краснодарский край

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сельское хозяйство, бизнес, геленджик, краснодарский край, дмитрий патрушев