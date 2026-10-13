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Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября

Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября - 13.10.2026, ПРАЙМ

Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября

Гендиректор РЖД Олег Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября, сообщили РИА Новости в компании. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:59+0300

2026-10-13T09:59+0300

2026-10-13T09:59+0300

бизнес

мировая экономика

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ереван

олег белозеров

никол пашинян

ржд

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября, сообщили РИА Новости в компании. Премьер Армении Никол Пашинян на прошлой неделе анонсировал визит в страну Белозерова на этой неделе. Он говорил, что будут проведены рабочие обсуждения. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. "Глава РЖД Олег Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Ереван", - сообщили в РЖД во вторник.

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бизнес, мировая экономика, армения, ереван, олег белозеров, никол пашинян, ржд