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Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября - 13.10.2026, ПРАЙМ
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября
Гендиректор РЖД Олег Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября, сообщили РИА Новости в компании. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:59+0300
2026-10-13T09:59+0300
2026-10-13T09:59+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября, сообщили РИА Новости в компании.
Премьер Армении Никол Пашинян на прошлой неделе анонсировал визит в страну Белозерова на этой неделе. Он говорил, что будут проведены рабочие обсуждения. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
"Глава РЖД Олег Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Ереван", - сообщили в РЖД во вторник.
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Бизнес, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, Олег Белозеров, Никол Пашинян, РЖД
Гендиректор РЖД совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября
Глава РЖД Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров совершит рабочую поездку в Ереван 14 октября, сообщили РИА Новости в компании.
Премьер Армении Никол Пашинян на прошлой неделе анонсировал визит в страну Белозерова на этой неделе. Он говорил, что будут проведены рабочие обсуждения. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
"Глава РЖД Олег Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Ереван", - сообщили в РЖД во вторник.