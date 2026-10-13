https://1prime.ru/20261013/germanija-874173188.html
Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге
Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге - 13.10.2026, ПРАЙМ
Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге
Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих и подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в аэропорту Гамбурга, следует из... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:28+0300
2026-10-13T09:28+0300
2026-10-13T09:47+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих и подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в аэропорту Гамбурга, следует из изученных РИА Новости полетных данных.Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", а позже приземлился в аэропорту Гамбурга.Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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стокгольм, германия, united airlines
СТОКГОЛЬМ, ГЕРМАНИЯ, United Airlines
Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге
Самолет Swiss, подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в Гамбурге
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих и подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в аэропорту Гамбурга, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", а позже приземлился в аэропорту Гамбурга.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.