https://1prime.ru/20261013/germanija-874173188.html

Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге

Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге - 13.10.2026, ПРАЙМ

Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, приземлился в Гамбурге

Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих и подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в аэропорту Гамбурга, следует из... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:28+0300

2026-10-13T09:28+0300

2026-10-13T09:47+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих и подавший сигнал бедствия в небе над Германией, приземлился в аэропорту Гамбурга, следует из изученных РИА Новости полетных данных.Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", а позже приземлился в аэропорту Гамбурга.Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

стокгольм

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стокгольм, германия, united airlines