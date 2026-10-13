https://1prime.ru/20261013/germanija-874196944.html
В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд
В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд
Министерство экономики Германии намерено создать дополнительный запас газа для экстренных нужд, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный текст... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:14+0300
2026-10-13T17:14+0300
2026-10-13T17:14+0300
газ
германия
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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии намерено создать дополнительный запас газа для экстренных нужд, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный текст законопроекта.
"Согласно проекту, цель резерва - хранить дополнительные объемы газа на случай экстремальных ситуаций, таких как диверсия или выход из строя важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным Рейтер, целевой объем нового резерва указан в размере 24 тераватт-часов, этого, по расчетам, хватит на 30 дней использования в случае возникновения внештатных ситуаций.
Нагрузка по финансированию проекта при этом ляжет на плечи потребителей - специальная надбавка будет включена в тариф. Первый период взимания надбавки для нового резерва должен начаться 1 октября 2027 года.
германия
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газ, германия
В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд
Министерство экономики Германии создаст дополнительный запас газа для экстренных нужд
БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии намерено создать дополнительный запас газа для экстренных нужд, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный текст законопроекта.
"Согласно проекту, цель резерва - хранить дополнительные объемы газа на случай экстремальных ситуаций, таких как диверсия или выход из строя важной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным Рейтер, целевой объем нового резерва указан в размере 24 тераватт-часов, этого, по расчетам, хватит на 30 дней использования в случае возникновения внештатных ситуаций.
Нагрузка по финансированию проекта при этом ляжет на плечи потребителей - специальная надбавка будет включена в тариф. Первый период взимания надбавки для нового резерва должен начаться 1 октября 2027 года.