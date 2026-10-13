https://1prime.ru/20261013/germanija-874196944.html

В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд

В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Германии создадут дополнительный запас газа для экстренных нужд

Министерство экономики Германии намерено создать дополнительный запас газа для экстренных нужд, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный текст... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:14+0300

2026-10-13T17:14+0300

2026-10-13T17:14+0300

газ

германия

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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии намерено создать дополнительный запас газа для экстренных нужд, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный текст законопроекта. "Согласно проекту, цель резерва - хранить дополнительные объемы газа на случай экстремальных ситуаций, таких как диверсия или выход из строя важной инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным Рейтер, целевой объем нового резерва указан в размере 24 тераватт-часов, этого, по расчетам, хватит на 30 дней использования в случае возникновения внештатных ситуаций. Нагрузка по финансированию проекта при этом ляжет на плечи потребителей - специальная надбавка будет включена в тариф. Первый период взимания надбавки для нового резерва должен начаться 1 октября 2027 года.

германия

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газ, германия