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Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России
Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России - 13.10.2026, ПРАЙМ
Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России
Французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:29+0300
2026-10-13T00:29+0300
бизнес
россия
givenchy
lvmh
yves saint laurent
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874167846.jpg?1791840549
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, российская "дочка" Givenchy зарегистрировала свой логотип 8 октября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 9 января 2035 года. Под товарным знаком компания теперь сможет продавать в России одежду, аксессуары, ювелирные изделия и другие смежные товары. В тот же день свой логотип зарегистрировал "Ив Сэн Лоран Парфюмс" - исключительные права на него продлятся до 18 марта 2035 года. Под этим товарным знаком компания сможет продавать только косметику. Французский бренд Givenchy принадлежит холдингу LVMH, а Yves Saint Laurent является частью корпорации Kering. Обе компании объявили об уходе из России в 2022 году.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, givenchy, lvmh, yves saint laurent
Бизнес, РОССИЯ, Givenchy, LVMH, Yves Saint Laurent
00:29 13.10.2026
 
Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России

Givenchy и ves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, российская "дочка" Givenchy зарегистрировала свой логотип 8 октября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 9 января 2035 года. Под товарным знаком компания теперь сможет продавать в России одежду, аксессуары, ювелирные изделия и другие смежные товары.
В тот же день свой логотип зарегистрировал "Ив Сэн Лоран Парфюмс" - исключительные права на него продлятся до 18 марта 2035 года. Под этим товарным знаком компания сможет продавать только косметику.
Французский бренд Givenchy принадлежит холдингу LVMH, а Yves Saint Laurent является частью корпорации Kering. Обе компании объявили об уходе из России в 2022 году.
 
БизнесРОССИЯGivenchyLVMHYves Saint Laurent
 
 
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