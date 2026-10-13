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В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатный земельный участок

В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатный земельный участок - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатный земельный участок

Семьи с тремя и более детьми, женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, а также Герои... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T04:30+0300

2026-10-13T04:30+0300

2026-10-13T04:30+0300

бизнес

общество

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конституционный суд

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Семьи с тремя и более детьми, женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Труда России могут получить бесплатный земельный участок, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксененко. Парламентарий отметил, что единого для всей страны списка условий получения бесплатного земельного участка нет. "Наиболее массовая категория - семьи с тремя и более детьми. Земельный кодекс предусматривает для них возможность бесплатно получить участок из государственной или муниципальной собственности, но конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, субъект может предусмотреть требование о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить с согласия семьи другую меру поддержки вместо земли", - сказал РИА Новости Аксененко. По его словам, отдельные федеральные гарантии на получение земельного участка предусмотрены для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также Героев Труда России и ряда других заслуженных категорий. "Федеральное право с 2026 года предусмотрено и для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Они могут бесплатно получить земельный участок из государственной или муниципальной собственности: его площадь должна составлять не менее 0,08 га в городе и 0,25 га в сельской местности. Конкретный порядок предоставления устанавливает регион. При этом участок относится к натуральным льготам и предоставляется при выборе такой формы поддержки вместо ежемесячной денежной выплаты", - отметил он. Депутат добавил, что регионы вправе устанавливать дополнительные категории льготников. По его словам, в некоторых из них действуют программы предоставления земли участникам СВО и членам их семей, но условия здесь также различаются. "При этом главное - не просто формально выделить человеку землю. В апреле Конституционный суд прямо указал, что регионы должны участвовать в обеспечении участков для многодетных семей необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой. Участок без дороги, электричества, воды и возможности реально построить дом может превратить меру поддержки в дополнительные расходы для самой семьи", - заключил Аксененко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , госдума, конституционный суд