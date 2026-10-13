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В Госдуме рассказали, сколько россияне могут вернуть за лечение

В Госдуме рассказали, сколько россияне могут вернуть за лечение - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, сколько россияне могут вернуть за лечение

Россияне могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, при этом за дорогостоящее лечение - 13% от всей... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T07:42+0300

2026-10-13T07:42+0300

2026-10-13T07:42+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, при этом за дорогостоящее лечение - 13% от всей потраченной суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). "По обычному лечению вернуть можно до 19,5 тысячи рублей за год. По дорогостоящему - сложные операции, ЭКО, имплантация или гемодиализ - 13% от всей потраченной на него суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ", - сказал Куринный. По словам парламентария, чтобы получить налоговый вычет за лечение, в том числе платные анализы и стоматологию, человек должен быть налоговым резидентом РФ и отчислять НДФЛ в том же году, когда платил за медицинские услуги. Он уточнил, что оформлять вычет можно каждый год или раз в три года. "Если вы платили за лечение родителя, ребенка, супруга, понадобится скан документа, подтверждающего ваше родство - свидетельство о рождении или о браке", - добавил он. Депутат подчеркнул, что классический способ получить вычет - после окончания года заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы, включая справки из клиник, и подать заявление в инспекцию лично или письмом. "Еще один вариант - получить вычет через своего работодателя, подав в налоговую заявление о подтверждении права на вычет с документами. В данном случае компенсация будет поступать в виде приостановки удержания НДФЛ из зарплаты - в пределах всей суммы вычета", - пояснил Куринный. Как считает депутат, самый удобный способ получить налоговый вычет - заявить о своем праве на него в личном кабинете на сайте ФНС, заполнив декларацию и приложив отсканированные справки из клиник. По его словам, объяснять в клинике, какая именно справка нужна, не требуется, поскольку они это и так знают. Он отметил, что клиники выдают справки в удобном для пациента формате - и офлайн, и по электронной почте. "Некоторые клиники сами подают данные в ФНС - и тогда информация уже автоматом появляется в личном кабинете налогоплательщика, так что подгрузить останется справки только из тех клиник, откуда забирали справки по заявлению", - отметил Куринный. "Система сама рассчитает сумму компенсации. Человеку, с учетом того, что информация о его доходах и уплаченных налогах уже подана работодателем в ФНС, нужно только проверить все данные и указать счет для возврата денег. Как правило, они приходят на карту в течение одного-двух месяцев", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, фнс россии, фнс, госдума