https://1prime.ru/20261013/gosduma-874194811.html

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:16+0300

2026-10-13T16:16+0300

2026-10-13T16:16+0300

финансы

госдума

фомс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874194811.jpg?1791897405

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам за прошлый год в сумме 4,447 триллиона рублей, по расходам – 4,367 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей. Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%. Доходы ФОМС в 2025 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС в бюджет Соцфонда России, составил 213,767 миллиарда рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин обратил внимание журналистов, что в прошлом году высокотехнологичное лечение получили более 1,5 миллионов человек - на 145 тысяч больше, чем в 2024 году. "Для пациентов и их близких это возможность получить сложную медицинскую помощь, пройти операцию и продолжить лечение", - заметил он. Большое внимание, по словам депутата, уделялось и профилактике заболеваний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, госдума, фомс