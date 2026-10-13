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Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:16+0300
2026-10-13T16:16+0300
финансы
госдума
фомс
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам за прошлый год в сумме 4,447 триллиона рублей, по расходам – 4,367 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей. Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%. Доходы ФОМС в 2025 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС в бюджет Соцфонда России, составил 213,767 миллиарда рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин обратил внимание журналистов, что в прошлом году высокотехнологичное лечение получили более 1,5 миллионов человек - на 145 тысяч больше, чем в 2024 году. "Для пациентов и их близких это возможность получить сложную медицинскую помощь, пройти операцию и продолжить лечение", - заметил он. Большое внимание, по словам депутата, уделялось и профилактике заболеваний.
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финансы, госдума, фомс
Финансы, Госдума, ФОМС
16:16 13.10.2026
 
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год с профицитом в 80 млрд рублей

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год.
Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам за прошлый год в сумме 4,447 триллиона рублей, по расходам – 4,367 триллиона рублей.
Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей. Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%.
Доходы ФОМС в 2025 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС в бюджет Соцфонда России, составил 213,767 миллиарда рублей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин обратил внимание журналистов, что в прошлом году высокотехнологичное лечение получили более 1,5 миллионов человек - на 145 тысяч больше, чем в 2024 году.
"Для пациентов и их близких это возможность получить сложную медицинскую помощь, пройти операцию и продолжить лечение", - заметил он. Большое внимание, по словам депутата, уделялось и профилактике заболеваний.
 
ФинансыГосдумаФОМС
 
 
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