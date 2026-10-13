Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/i24news-874173709.html
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta
Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:35+0300
2026-10-13T09:35+0300
бизнес
израиль
нью-йорк
тель-авив
https://img.cdn1prime.ru/img/84191/88/841918886_77:0:1106:579_1920x0_80_0_0_6f3463c8541e88db78434b349306fbc5.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, самолет проверяют, сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль. "Управление аэропортов Израиля получило анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Delta из Нью-Йорка... В настоящее время самолет досматривают", - говорится в посте Азриэля в X. В сообщении отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы.
израиль
нью-йорк
тель-авив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84191/88/841918886_205:0:977:579_1920x0_80_0_0_b321a7e166ad07cceb69d8a81c7c06ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, израиль, нью-йорк, тель-авив
Бизнес, ИЗРАИЛЬ, Нью-Йорк, Тель-Авив
09:35 13.10.2026
 
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta

i24News: в Израиле проверяют рейс Delta из Нью-Йорка

© РИА Новости . Вячеслав Татаровский | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Обстановка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Вячеслав Татаровский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, самолет проверяют, сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль.
"Управление аэропортов Израиля получило анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Delta из Нью-Йорка... В настоящее время самолет досматривают", - говорится в посте Азриэля в X.
В сообщении отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы.
 
БизнесИЗРАИЛЬНью-ЙоркТель-Авив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала