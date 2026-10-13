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В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta
Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:35+0300
2026-10-13T09:35+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, самолет проверяют, сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль. "Управление аэропортов Израиля получило анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Delta из Нью-Йорка... В настоящее время самолет досматривают", - говорится в посте Азриэля в X. В сообщении отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы.
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Бизнес, ИЗРАИЛЬ, Нью-Йорк, Тель-Авив
В Израиле сообщили о взрывном устройстве на борту рейса Delta
i24News: в Израиле проверяют рейс Delta из Нью-Йорка
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Управление аэропортов Израиля получило сообщение о взрывном устройстве на борту рейса американской авиакомпании Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, самолет проверяют, сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль.
"Управление аэропортов Израиля получило анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Delta из Нью-Йорка... В настоящее время самолет досматривают", - говорится в посте Азриэля в X.
В сообщении отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы.