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ИИ с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев
ИИ с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев - 13.10.2026, ПРАЙМ
ИИ с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев
Искусственный интеллект (ИИ) с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев, при этом более 60% увольнений пришлось на текущий год, следует из данных... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T01:17+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев, при этом более 60% увольнений пришлось на текущий год, следует из данных американской консалтинговой компании в сфере занятости и управления персоналом Challenger, Gray & Christmas, которые проанализировало РИА Новости.
Так, с 2023 года ИИ стал причиной, по которой были сокращены почти 192 тысячи человек в США. Из них 120,1 тысячи увольнений пришлись на январь-сентябрь текущего года - это 21% от всех сокращений в Штатах за текущий год.
Количество сокращений из-за искусственного интеллекта растет из года в год. Так, в 2023 году ИИ стал причиной того, что работы лишились 4,2 тысячи американцев, в 2024 году - 12,7 тысячи, в 2025 году - 54,8 тысячи.
За последние два года больше всего сокращений из-за ИИ произошло в мае 2026 года - 38,6 тысячи.
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технологии, общество , сша
Технологии, Общество , США
ИИ с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев
Challenger: ИИ с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) с 2023 года лишил работы почти 200 тысяч американцев, при этом более 60% увольнений пришлось на текущий год, следует из данных американской консалтинговой компании в сфере занятости и управления персоналом Challenger, Gray & Christmas, которые проанализировало РИА Новости.
Так, с 2023 года ИИ стал причиной, по которой были сокращены почти 192 тысячи человек в США. Из них 120,1 тысячи увольнений пришлись на январь-сентябрь текущего года - это 21% от всех сокращений в Штатах за текущий год.
Количество сокращений из-за искусственного интеллекта растет из года в год. Так, в 2023 году ИИ стал причиной того, что работы лишились 4,2 тысячи американцев, в 2024 году - 12,7 тысячи, в 2025 году - 54,8 тысячи.
За последние два года больше всего сокращений из-за ИИ произошло в мае 2026 года - 38,6 тысячи.