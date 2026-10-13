https://1prime.ru/20261013/inflyatsiya-874173836.html

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 2023 года, когда... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:36+0300

2026-10-13T09:36+0300

2026-10-13T09:49+0300

мировая экономика

германия

инфляция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173836.jpg?1791874169

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 2023 года, когда годовой рост индекса потребительских цен составил 3,7%, и было вызвано главным образом ростом цен на энергоносители, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.В сентябре индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,6%, что также совпало с предварительным значением.Показатели за год и за месяц также полностью совпали с индексом потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированным индексом потребительских цен).Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на уровне июля и августа.Цены отдельно на энергоносители ускорили рост до 14,9% с 10,5% месяцем ранее. "И снова рост цен на энергоносители стал причиной повышения уровня инфляции. Рост цен был особенно заметен на ценах на нефтепродукты на автозаправочных станциях и на мазут", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).Рост цен на продовольствие также ускорился, но умереннее - до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% за год, на товары - увеличились на 3,8%.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, германия, инфляция