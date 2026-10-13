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Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 2023 года, когда... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:36+0300
2026-10-13T09:49+0300
мировая экономика
германия
инфляция
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 2023 года, когда годовой рост индекса потребительских цен составил 3,7%, и было вызвано главным образом ростом цен на энергоносители, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.В сентябре индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,6%, что также совпало с предварительным значением.Показатели за год и за месяц также полностью совпали с индексом потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированным индексом потребительских цен).Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на уровне июля и августа.Цены отдельно на энергоносители ускорили рост до 14,9% с 10,5% месяцем ранее. "И снова рост цен на энергоносители стал причиной повышения уровня инфляции. Рост цен был особенно заметен на ценах на нефтепродукты на автозаправочных станциях и на мазут", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).Рост цен на продовольствие также ускорился, но умереннее - до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% за год, на товары - увеличились на 3,8%.
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мировая экономика, германия, инфляция
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
09:36 13.10.2026 (обновлено: 09:49 13.10.2026)
 
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ускорилась до 3,3%

Destatis: годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до максимума с 2023 года

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 2023 года, когда годовой рост индекса потребительских цен составил 3,7%, и было вызвано главным образом ростом цен на энергоносители, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В сентябре индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,6%, что также совпало с предварительным значением.
Показатели за год и за месяц также полностью совпали с индексом потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированным индексом потребительских цен).
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на уровне июля и августа.
Цены отдельно на энергоносители ускорили рост до 14,9% с 10,5% месяцем ранее. "И снова рост цен на энергоносители стал причиной повышения уровня инфляции. Рост цен был особенно заметен на ценах на нефтепродукты на автозаправочных станциях и на мазут", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).
Рост цен на продовольствие также ускорился, но умереннее - до 0,4% с 0,1% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,7% за год, на товары - увеличились на 3,8%.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯинфляция
 
 
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