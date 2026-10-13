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Глава Пензенской области прокомментировал разрыв на газопроводе

Глава Пензенской области прокомментировал разрыв на газопроводе - 13.10.2026, ПРАЙМ

Глава Пензенской области прокомментировал разрыв на газопроводе

Инцидент на газопроводе в Белинском районе Пензенской области не повлияет на газоснабжение жителей региона, аварийный участок отключен, сообщил глава региона... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:21+0300

2026-10-13T15:21+0300

2026-10-13T15:26+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – ПРАЙМ. Инцидент на газопроводе в Белинском районе Пензенской области не повлияет на газоснабжение жителей региона, аварийный участок отключен, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Ранее в МЧС Пензенской области сообщили о том, что в 11.00 во вторник в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района. Никто не пострадал. "На газоснабжении жителей Пензенской области никак не отразится инцидент, случившийся в районе села Волчково Белинского района. Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Саратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые службы экстренного реагирования, включая сотрудников МЧС, медработников, специалистов аварийной службы газовой сети. "Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" готовятся к проведению восстановительных работ", - отметил губернатор. Ранее в компании "Газпром трансгаз Саратов" заявили РИА Новости, что в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск – Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Аварийный участок оперативно отключен. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по альтернативным маршрутам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, газпром, мчс