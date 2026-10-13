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Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021 по 2024 годы
Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021 по 2024 годы - 13.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021 по 2024 годы
Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021-2024 годы и остаются вблизи исторических максимумов, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:29+0300
2026-10-13T17:29+0300
2026-10-13T17:29+0300
финансы
россия
банки
алексей заботкин
банк россии
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021-2024 годы и остаются вблизи исторических максимумов, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Подчеркну, инвестиции значительно выросли с 2021 по 2024 год и сейчас остаются вблизи достигнутых исторических максимумов", - сказал он, выступая на заседании рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Заботкин добавил, чтобы этот рост потенциала, производственных возможностей догнал спрос, необходимо, чтобы рост спроса пока оставался сдержанным.
"Только в этом случае можно рассчитывать на возвращение экономики к устойчивой низкой инфляции и умеренным рыночным процентным ставкам", - добавил зампред.
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финансы, россия, банки, алексей заботкин, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Алексей Заботкин, Банк России, Госдума
Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021 по 2024 годы
Заботкин: инвестиции в России значительно выросли в период с 2021-2024 годы
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в России значительно выросли в период с 2021-2024 годы и остаются вблизи исторических максимумов, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Подчеркну, инвестиции значительно выросли с 2021 по 2024 год и сейчас остаются вблизи достигнутых исторических максимумов", - сказал он, выступая на заседании рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Заботкин добавил, чтобы этот рост потенциала, производственных возможностей догнал спрос, необходимо, чтобы рост спроса пока оставался сдержанным.
"Только в этом случае можно рассчитывать на возвращение экономики к устойчивой низкой инфляции и умеренным рыночным процентным ставкам", - добавил зампред.