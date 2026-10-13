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В Иране заявили о контроле над судами к востоку от Ормузского пролива

В Иране заявили о контроле над судами к востоку от Ормузского пролива - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Иране заявили о контроле над судами к востоку от Ормузского пролива

Иранские военные отслеживают активность всех судов к востоку от Ормузского пролива, где иранские военные ранее установили запретную зону, заявили военно-морские | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:47+0300

2026-10-13T19:47+0300

2026-10-13T19:47+0300

мировая экономика

иран

ормузский пролив

ксир

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Иранские военные отслеживают активность всех судов к востоку от Ормузского пролива, где иранские военные ранее установили запретную зону, заявили военно-морские силы армии Ирана (часть вооруженных сил страны), сообщив о загоревшемся в восточной части пролива танкера. "Сегодня в полдень мониторинговые команды военно-морских сил армии Ирана обнаружили танкер-нарушитель, который, выключив систему слежения и попытавшись пройти через запретную зону, получил повреждения во время прохода из восточной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Что стало причиной возгорания танкера, в армии Ирана не уточнили, однако прежде иранские военные не раз сообщали о подрывах судов на минах в Ормузском проливе или же обстрелах судов, которые без санкции Ирана пытаются пройти по проливу. Кроме того, военно-морские силы армии Ирана сообщили, что отслеживают активность всех судов, а также противника за счет развертывания подразделений в восточной части Ормузского пролива, а также в районе Оманского залива и Аравийского моря. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что отныне "наказание" судов, нарушающих правила Тегерана по судоходству, не будет ограничиваться Ормузским проливом. Представитель КСИР Хосейн Мохеби 9 сентября заявлял, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном. Он отмечал, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если не согласует свой проход с Тегераном.

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мировая экономика, иран, ормузский пролив, ксир