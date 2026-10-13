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В Испании профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Испании профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату
В Испании профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Испании профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату
Два крупнейших испанских профсоюза потребовали повысить минимальную заработную плату в 2027 году минимум на 7%, примерно до 1306 евро в месяц, заявил... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:56+0300
2026-10-13T16:56+0300
испания
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МАДРИД, 13 окт - ПРАЙМ. Два крупнейших испанских профсоюза потребовали повысить минимальную заработную плату в 2027 году минимум на 7%, примерно до 1306 евро в месяц, заявил генеральный секретарь профсоюзной конфедерации рабочих комиссий Испании CCOO Унаи Сордо. "На данном этапе минимальная межпрофессиональная заработная плата в ближайшее время должна вырасти как минимум на 7%, чтобы превысить 1,3 тысячи евро в месяц при 14 выплатах в год, или более 1,5 тысячи евро в месяц, если рассчитывать ее исходя из 12 выплат", - сказал он. По его словам, в целом зарплаты в Испании необходимо увеличить на 4-7% в зависимости от уровня оплаты труда в каждой отрасли. При этом в секторах с наиболее низкими зарплатами рост должен быть более существенным. В настоящее время минимальная зарплата в Испании составляет 1221 евро в месяц. В 2026 году она была повышена на 3,1%, или на 37 евро в месяц. Первый вице-премьер и министр экономики Испании Карлос Куэрпо, комментируя предложение профсоюзов, заявил, что правительство дождется рекомендаций экспертной комиссии, которая должна определить необходимый размер повышения минимальной зарплаты. CCOO и всеобщий союз трудящихся UGT - крупнейшие профсоюзы Испании, которые ранее объявили о проведении 11 ноября 24-часовой всеобщей забастовки. Акция была созвана на фоне обострения жилищного кризиса. Профсоюзы намерены провести ее под лозунгом "Зарплаты, жилье, цены", объединив требования по повышению доходов и доступности жилья.
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испания
ИСПАНИЯ
16:56 13.10.2026
 
В Испании профсоюзы потребовали повысить минимальную зарплату

Профсоюзы Испании потребовали повысить минимальную зарплату в 2027 году минимум на 7%

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МАДРИД, 13 окт - ПРАЙМ. Два крупнейших испанских профсоюза потребовали повысить минимальную заработную плату в 2027 году минимум на 7%, примерно до 1306 евро в месяц, заявил генеральный секретарь профсоюзной конфедерации рабочих комиссий Испании CCOO Унаи Сордо.
"На данном этапе минимальная межпрофессиональная заработная плата в ближайшее время должна вырасти как минимум на 7%, чтобы превысить 1,3 тысячи евро в месяц при 14 выплатах в год, или более 1,5 тысячи евро в месяц, если рассчитывать ее исходя из 12 выплат", - сказал он.
По его словам, в целом зарплаты в Испании необходимо увеличить на 4-7% в зависимости от уровня оплаты труда в каждой отрасли. При этом в секторах с наиболее низкими зарплатами рост должен быть более существенным.
В настоящее время минимальная зарплата в Испании составляет 1221 евро в месяц. В 2026 году она была повышена на 3,1%, или на 37 евро в месяц.
Первый вице-премьер и министр экономики Испании Карлос Куэрпо, комментируя предложение профсоюзов, заявил, что правительство дождется рекомендаций экспертной комиссии, которая должна определить необходимый размер повышения минимальной зарплаты.
CCOO и всеобщий союз трудящихся UGT - крупнейшие профсоюзы Испании, которые ранее объявили о проведении 11 ноября 24-часовой всеобщей забастовки. Акция была созвана на фоне обострения жилищного кризиса. Профсоюзы намерены провести ее под лозунгом "Зарплаты, жилье, цены", объединив требования по повышению доходов и доступности жилья.
 
ИСПАНИЯ
 
 
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