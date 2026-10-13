https://1prime.ru/20261013/ivanovo-874168950.html

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - 13.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T03:23+0300

2026-10-13T03:23+0300

2026-10-13T03:23+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. "Аэропорт Иваново ("Южный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, иваново, росавиация