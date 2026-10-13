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Реконструкцию аэропорта Ижевска планируют провести в 2027-2030 годах
Реконструкцию аэропорта Ижевска планируют провести в 2027-2030 годах - 13.10.2026, ПРАЙМ
Реконструкцию аэропорта Ижевска планируют провести в 2027-2030 годах
Реконструкцию аэропорта Ижевска по концессии планируется провести в 2027-2030 годах, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,668 миллиарда рублей,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:16+0300
2026-10-13T13:16+0300
2026-10-13T13:22+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкцию аэропорта Ижевска по концессии планируется провести в 2027-2030 годах, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,668 миллиарда рублей, рассказали статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Юлия Логачева. "В настоящее время концессия запланирована, начало реализации уже непосредственно концессионного соглашения запланировано в 2027-2030 годы", - сказала Логачева на заседании комитета Совета Федерации. "3,668 миллиарда рублей - общая составляющая софинансирования из федерального бюджета, в следующий год - 1,199 миллиарда", - добавил Зверев. В частности, в рамках работ планируется создание дренажной сети аэродрома, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, рассказала Логачева. "Кроме того, мы знаем, что данный аэропорт также стоял в плане на приватизацию. Возможно, он там перенесен на следующий год. Если это уже будет все-таки проведена процедура приватизации, то, соответственно, то лицо, которое выиграет на торгах, будет выступать уже инвестором", - отметила она.
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бизнес, россия, ижевск, росавиация, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Ижевск, Росавиация, Совет Федерации
Реконструкцию аэропорта Ижевска планируют провести в 2027-2030 годах
Реконструкцию аэропорта Ижевска по концессии планируют провести в 2027-2030 годах
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкцию аэропорта Ижевска по концессии планируется провести в 2027-2030 годах, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,668 миллиарда рублей, рассказали статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Юлия Логачева.
"В настоящее время концессия запланирована, начало реализации уже непосредственно концессионного соглашения запланировано в 2027-2030 годы", - сказала Логачева на заседании комитета Совета Федерации.
"3,668 миллиарда рублей - общая составляющая софинансирования из федерального бюджета, в следующий год - 1,199 миллиарда", - добавил Зверев.
В частности, в рамках работ планируется создание дренажной сети аэродрома, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, рассказала Логачева.
"Кроме того, мы знаем, что данный аэропорт также стоял в плане на приватизацию. Возможно, он там перенесен на следующий год. Если это уже будет все-таки проведена процедура приватизации, то, соответственно, то лицо, которое выиграет на торгах, будет выступать уже инвестором", - отметила она.