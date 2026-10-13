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В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств
В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств - 13.10.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств
Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" сейчас может отображаться не сразу или некорректно, однако деньги клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:15+0300
2026-10-13T18:15+0300
2026-10-13T18:15+0300
технологии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" сейчас может отображаться не сразу или некорректно, однако деньги клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Сейчас мы постепенно восстанавливаем работу сервисов, поэтому баланс может отображаться не сразу или некорректно", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что деньги пользователей находятся в безопасности.
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технологии, бизнес, финансы
Технологии, Бизнес, Финансы
В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств
"Яндекс Пэй": баланс средств в сервисе сейчас может отображаться не сразу или некорректно
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" сейчас может отображаться не сразу или некорректно, однако деньги клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Сейчас мы постепенно восстанавливаем работу сервисов, поэтому баланс может отображаться не сразу или некорректно", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что деньги пользователей находятся в безопасности.