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В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств

В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств - 13.10.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс Пэй" рассказали о ситуации с балансом средств

Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" сейчас может отображаться не сразу или некорректно, однако деньги клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:15+0300

2026-10-13T18:15+0300

2026-10-13T18:15+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Баланс средств в сервисе "Яндекс Пэй" сейчас может отображаться не сразу или некорректно, однако деньги клиентов в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Сейчас мы постепенно восстанавливаем работу сервисов, поэтому баланс может отображаться не сразу или некорректно", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что деньги пользователей находятся в безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, финансы