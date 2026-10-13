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Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4%
Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4%
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за три первых квартала года... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:21+0300
2026-10-13T14:21+0300
бизнес
финансы
johnson & johnson
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson &amp; Johnson (J&amp;J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за три первых квартала года снизилась на 49,4% в годовом выражении - до 10,979 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании снизилась до 4,49 доллара с 8,94 доллара годом ранее, при этом выручка - увеличилась на 7,4% в годовом выражении, до 74,771 миллиарда долларов. Чистая прибыль J&amp;J в третьем квартале сократилась в 24,5 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 210 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль упала до 0,09 доллара с 2,12 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,59 доллара на акцию при прогнозе в 2,53 доллара. Квартальная выручка компании выросла на 5,9% в годовом выражении - до 25,399 миллиарда долларов. Аналитики ждали показателя на уровне 25,38 миллиарда долларов. Компания также уточнила прогноз выручки на текущий год. Так, показатель по итогам года составит 101-101,4 миллиарда долларов (в июле ожидалось 100,8-101,4 миллиарда). При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметках 11,05-11,15 доллара, а не 11,6-11,75 доллара, как прогнозировалось ранее. Johnson &amp; Johnson - американский производитель товаров для здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет около 140 тысяч сотрудников.
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бизнес, финансы, johnson & johnson
Бизнес, Финансы, Johnson & Johnson
14:21 13.10.2026
 
Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4%

Чистая прибыль Johnson & Johnson за январь-сентябрь снизилась на 49,4%, до $10,979 млрд

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за три первых квартала года снизилась на 49,4% в годовом выражении - до 10,979 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль компании снизилась до 4,49 доллара с 8,94 доллара годом ранее, при этом выручка - увеличилась на 7,4% в годовом выражении, до 74,771 миллиарда долларов.
Чистая прибыль J&J в третьем квартале сократилась в 24,5 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 210 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль упала до 0,09 доллара с 2,12 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,59 доллара на акцию при прогнозе в 2,53 доллара.
Квартальная выручка компании выросла на 5,9% в годовом выражении - до 25,399 миллиарда долларов. Аналитики ждали показателя на уровне 25,38 миллиарда долларов.
Компания также уточнила прогноз выручки на текущий год. Так, показатель по итогам года составит 101-101,4 миллиарда долларов (в июле ожидалось 100,8-101,4 миллиарда). При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметках 11,05-11,15 доллара, а не 11,6-11,75 доллара, как прогнозировалось ранее.
Johnson & Johnson - американский производитель товаров для здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет около 140 тысяч сотрудников.
 
БизнесФинансыJohnson & Johnson
 
 
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