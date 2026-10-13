https://1prime.ru/20261013/kazahstan-874175078.html

В Казахстане запустили завод по производству пищевых ингредиентов

В Казахстане запустили завод по производству пищевых ингредиентов - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане запустили завод по производству пищевых ингредиентов

Завод по производству пищевых ингредиентов мощностью до 8 тысяч тонн в год запустили в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает министерство... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:02+0300

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АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Завод по производству пищевых ингредиентов мощностью до 8 тысяч тонн в год запустили в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает министерство сельского хозяйства республики. "В Алматинской области запустили завод по производству пищевых ингредиентов мощностью до 8 тысяч тонн в год... компании Segmenta, специализирующегося на производстве пищевых ароматизаторов, комплексных пищевых добавок и панировочных систем для отечественных и зарубежных производителей продуктов питания", - говорится в сообщении. В минсельхозе республики уточнили, что запуск предприятия является частью стратегического проекта Shin-Line Group по созданию пищевого кластера в Казахстане. Сообщается, что проект предусматривает привлечение до 300 миллиардов тенге (663,6 миллиона долларов) иностранных инвестиций, углубление переработки сырья, и увеличение экспортных возможностей. По данным ведомства, площадь нового предприятия составляет 3 тысячи квадратных метров, завод оснащен современным производственным оборудованием и собственным складским комплексом. "Важной особенностью производства является наличие собственной научно-исследовательской базы, предназначенной для изучения и разработки новых вкусоароматических профилей", - добавили в минсельхозе и отметили, что при производстве используется более 3 тысяч видов сырья и компонентов от международных поставщиков, в том числе из Франции, Италии, Германии, Индии и США.

казахстан

франция

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казахстан, франция, италия