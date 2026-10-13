https://1prime.ru/20261013/kazahstan-874193177.html
Казахстан планирует ввести 2,4 гигаватта новых мощностей в 2026 году
Казахстан планирует ввести 2,4 гигаватта новых мощностей в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан планирует ввести 2,4 гигаватта новых мощностей в 2026 году
Казахстан планирует ввести около 2,4 гигаватта новых энергетических мощностей в 2026 году для снижения дефицита электроэнергии, сообщил заместитель министра... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:49+0300
2026-10-13T15:49+0300
2026-10-13T15:52+0300
мировая экономика
казахстан
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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Казахстан планирует ввести около 2,4 гигаватта новых энергетических мощностей в 2026 году для снижения дефицита электроэнергии, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров во вторник на заседании правительства. "Для снижения дефицита электроэнергии в текущем году планируется ввести около 2,4 гигаватта традиционных энергетических мощностей. Это проекты по модернизации Алматинских теплоэлектроцентралей № 2 и № 3, строительству парогазовой установки в Туркестанской области, вводу турбоагрегата № 11 и установке котла № 15 на Атырауской теплоэлектроцентрали", - доложил Акбаров. По его словам, с января по сентябрь 2026 года в Казахстане выработали 91,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года прогнозируется выработка 126,5 миллиарда кВтч. Акбаров также сообщил, что за январь-сентябрь выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8 миллиарда киловатт-часов. Он добавил, что за девять месяцев в стране ввели семь объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 212,6 мегаватта, а до конца года планируется запустить еще три объекта общей мощностью 33,2 мегаватта.
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мировая экономика, казахстан
Мировая экономика, КАЗАХСТАН
Казахстан планирует ввести 2,4 гигаватта новых мощностей в 2026 году
Казахстан введет 2,4 гигаватта новых мощностей в 2026 году для снижения энергодефицита
АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Казахстан планирует ввести около 2,4 гигаватта новых энергетических мощностей в 2026 году для снижения дефицита электроэнергии, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров во вторник на заседании правительства.
"Для снижения дефицита электроэнергии в текущем году планируется ввести около 2,4 гигаватта традиционных энергетических мощностей. Это проекты по модернизации Алматинских теплоэлектроцентралей № 2 и № 3, строительству парогазовой установки в Туркестанской области, вводу турбоагрегата № 11 и установке котла № 15 на Атырауской теплоэлектроцентрали", - доложил Акбаров.
По его словам, с января по сентябрь 2026 года в Казахстане выработали 91,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года прогнозируется выработка 126,5 миллиарда кВтч.
Акбаров также сообщил, что за январь-сентябрь выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8 миллиарда киловатт-часов. Он добавил, что за девять месяцев в стране ввели семь объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 212,6 мегаватта, а до конца года планируется запустить еще три объекта общей мощностью 33,2 мегаватта.