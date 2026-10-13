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В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала

В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала

Частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2% по итогам трех первых кварталов года, заявил заместитель премьер-министра – министр экономики... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:22+0300

2026-10-13T14:22+0300

2026-10-13T14:22+0300

финансы

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2% по итогам трех первых кварталов года, заявил заместитель премьер-министра – министр экономики республики Серик Жумангарин. На заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за этот период, Жумангарин отметил, что драйвером роста экономики Казахстана продолжают оставаться инвестиции, их общий объем в основной капитал составил 16,1 триллиона тенге (35,7 миллиарда долларов) с ростом на 7%. И, по его словам, доля частных инвестиций составила 85,7%. "Основным фактором роста инвестиций являются частные инвестиции, которые увеличились на 18,2%", - подчеркнул Жумангарин Он также сообщил, что валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил 9,4 миллиарда долларов. Отмечается, что наиболее значимый рост отмечен в обрабатывающей промышленности – на 40,1%, строительстве – на 32%, информации и связи – на 29,2%, здравоохранении – на 20,4%, сельском хозяйстве – на 9,1%.

казахстан

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финансы, мировая экономика, казахстан