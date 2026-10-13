Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/kazakhstan-874186100.html
В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала
В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала
Частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2% по итогам трех первых кварталов года, заявил заместитель премьер-министра – министр экономики... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:22+0300
2026-10-13T14:22+0300
финансы
мировая экономика
казахстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874186100.jpg?1791890554
АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2% по итогам трех первых кварталов года, заявил заместитель премьер-министра – министр экономики республики Серик Жумангарин. На заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за этот период, Жумангарин отметил, что драйвером роста экономики Казахстана продолжают оставаться инвестиции, их общий объем в основной капитал составил 16,1 триллиона тенге (35,7 миллиарда долларов) с ростом на 7%. И, по его словам, доля частных инвестиций составила 85,7%. "Основным фактором роста инвестиций являются частные инвестиции, которые увеличились на 18,2%", - подчеркнул Жумангарин Он также сообщил, что валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил 9,4 миллиарда долларов. Отмечается, что наиболее значимый рост отмечен в обрабатывающей промышленности – на 40,1%, строительстве – на 32%, информации и связи – на 29,2%, здравоохранении – на 20,4%, сельском хозяйстве – на 9,1%.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, казахстан
Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
14:22 13.10.2026
 
В Казахстане частные инвестиции выросли на 18,2% за три квартала

Зампремьера Жумангарин: частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Частные инвестиции в экономику Казахстана выросли на 18,2% по итогам трех первых кварталов года, заявил заместитель премьер-министра – министр экономики республики Серик Жумангарин.
На заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за этот период, Жумангарин отметил, что драйвером роста экономики Казахстана продолжают оставаться инвестиции, их общий объем в основной капитал составил 16,1 триллиона тенге (35,7 миллиарда долларов) с ростом на 7%. И, по его словам, доля частных инвестиций составила 85,7%.
"Основным фактором роста инвестиций являются частные инвестиции, которые увеличились на 18,2%", - подчеркнул Жумангарин
Он также сообщил, что валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил 9,4 миллиарда долларов. Отмечается, что наиболее значимый рост отмечен в обрабатывающей промышленности – на 40,1%, строительстве – на 32%, информации и связи – на 29,2%, здравоохранении – на 20,4%, сельском хозяйстве – на 9,1%.
 
ФинансыМировая экономикаКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала