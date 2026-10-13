Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/kazakhstan-874186459.html
Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4%
Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4%
Экспорт Казахстана вырос на 25,4% в первом полугодии 2026 года и достиг 55,3 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Национального банка... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:27+0300
2026-10-13T14:27+0300
финансы
мировая экономика
казахстан
нацбанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874186459.jpg?1791890867
АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Экспорт Казахстана вырос на 25,4% в первом полугодии 2026 года и достиг 55,3 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Национального банка республики Ерулан Жамаубаев. "За первое полугодие экспорт товаров и услуг вырос на 25,4%, достигнув 55,3 миллиарда долларов", - сказал Жамаубаев на заседании правительства, где рассматривается социально-экономическое развитие страны и исполнение республиканского бюджета за девять месяцев месяцев 2026 года. Жамаубаев отметил, что кредитование бизнеса также демонстрирует рост: объем займов на 1 сентября составил 16,4 триллиона тенге (36,4 миллиарда долларов), а депозиты достигли 50,2 триллиона тенге (11,5 миллиарда долларов) увеличившись на 17,2% в годовом выражении. По его словам, для сдерживания роста цен Национальный банк продолжит проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику совместно с антиинфляционными мерами правительства. По данным Нацбанка Казахстана, золотовалютные резервы на конец сентября составили 66,2 миллиарда долларов (рост с начала года на 1,2%), а активы Национального фонда – 66,7 миллиарда долларов (рост с начала года на 4,3%).
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, казахстан, нацбанк
Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нацбанк
14:27 13.10.2026
 
Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4%

Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4% и достиг 55,3 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Экспорт Казахстана вырос на 25,4% в первом полугодии 2026 года и достиг 55,3 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Национального банка республики Ерулан Жамаубаев.
"За первое полугодие экспорт товаров и услуг вырос на 25,4%, достигнув 55,3 миллиарда долларов", - сказал Жамаубаев на заседании правительства, где рассматривается социально-экономическое развитие страны и исполнение республиканского бюджета за девять месяцев месяцев 2026 года.
Жамаубаев отметил, что кредитование бизнеса также демонстрирует рост: объем займов на 1 сентября составил 16,4 триллиона тенге (36,4 миллиарда долларов), а депозиты достигли 50,2 триллиона тенге (11,5 миллиарда долларов) увеличившись на 17,2% в годовом выражении.
По его словам, для сдерживания роста цен Национальный банк продолжит проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику совместно с антиинфляционными мерами правительства.
По данным Нацбанка Казахстана, золотовалютные резервы на конец сентября составили 66,2 миллиарда долларов (рост с начала года на 1,2%), а активы Национального фонда – 66,7 миллиарда долларов (рост с начала года на 4,3%).
 
ФинансыМировая экономикаКАЗАХСТАННацбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала