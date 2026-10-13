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Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4%

Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт Казахстана в первом полугодии вырос на 25,4%

Экспорт Казахстана вырос на 25,4% в первом полугодии 2026 года и достиг 55,3 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Национального банка... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:27+0300

2026-10-13T14:27+0300

2026-10-13T14:27+0300

финансы

мировая экономика

казахстан

нацбанк

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АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Экспорт Казахстана вырос на 25,4% в первом полугодии 2026 года и достиг 55,3 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Национального банка республики Ерулан Жамаубаев. "За первое полугодие экспорт товаров и услуг вырос на 25,4%, достигнув 55,3 миллиарда долларов", - сказал Жамаубаев на заседании правительства, где рассматривается социально-экономическое развитие страны и исполнение республиканского бюджета за девять месяцев месяцев 2026 года. Жамаубаев отметил, что кредитование бизнеса также демонстрирует рост: объем займов на 1 сентября составил 16,4 триллиона тенге (36,4 миллиарда долларов), а депозиты достигли 50,2 триллиона тенге (11,5 миллиарда долларов) увеличившись на 17,2% в годовом выражении. По его словам, для сдерживания роста цен Национальный банк продолжит проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику совместно с антиинфляционными мерами правительства. По данным Нацбанка Казахстана, золотовалютные резервы на конец сентября составили 66,2 миллиарда долларов (рост с начала года на 1,2%), а активы Национального фонда – 66,7 миллиарда долларов (рост с начала года на 4,3%).

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финансы, мировая экономика, казахстан, нацбанк