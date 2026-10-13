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Китай уверен в перспективах развития экономики

Китай уверен в перспективах развития экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ

Китай уверен в перспективах развития экономики

Китай уверен в перспективах развития своей экономики, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:05+0300

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ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Китай уверен в перспективах развития своей экономики, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook. "Фундаментальные показатели экономики Китая хорошие, мы уверены в перспективах ее развития", - сказала дипломат. Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2026 году составят 4,5-5%. ВВП КНР по итогам 2025 года вырос на 5%, составив 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов).

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