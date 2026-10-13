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Китай уверен в перспективах развития экономики
Китай уверен в перспективах развития экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ
Китай уверен в перспективах развития экономики
Китай уверен в перспективах развития своей экономики, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:05+0300
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ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Китай уверен в перспективах развития своей экономики, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.
"Фундаментальные показатели экономики Китая хорошие, мы уверены в перспективах ее развития", - сказала дипломат.
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2026 году составят 4,5-5%. ВВП КНР по итогам 2025 года вырос на 5%, составив 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов).
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Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МИД КНР, МИД Китая, МИД
Китай уверен в перспективах развития экономики
МИД КНР: Китай уверен в перспективах развития своей экономики
ПЕКИН, 13 окт – ПРАЙМ. Китай уверен в перспективах развития своей экономики, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.
"Фундаментальные показатели экономики Китая хорошие, мы уверены в перспективах ее развития", - сказала дипломат.
Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2026 году составят 4,5-5%. ВВП КНР по итогам 2025 года вырос на 5%, составив 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов).