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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год
Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сенаторы планируют рассмотреть документ 14... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:11+0300
2026-10-13T10:11+0300
финансы
антон силуанов
совет федерации
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сенаторы планируют рассмотреть документ 14 октября. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета страны за прошлый год по доходам в сумме 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), по расходам - 42,91 триллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП). При этом первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3% ВВП), снизившись по сравнению с 2024 годом на 0,3 процентного пункта. Ненефтегазовый дефицит по итогам 2025 года составил 6,6% ВВП, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 0,6 процентного пункта. Это обеспечило устойчивость бюджетной системы, а также стабильный уровень государственного долга, считает кабмин. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отметил, что среди ключевых приоритетов были обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а также реализация национальных целей, национальных проектов и, в первую очередь, технологическое развитие. По его словам, все эти задачи в прошлом году были в полном объеме обеспечены необходимым финансированием.
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финансы, антон силуанов, совет федерации, госдума
Финансы, Антон Силуанов, Совет Федерации, Госдума
10:11 13.10.2026
 
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год

Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам поддержал закон об исполнении бюджета за 2025 год

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сенаторы планируют рассмотреть документ 14 октября.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета страны за прошлый год по доходам в сумме 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), по расходам - 42,91 триллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП).
При этом первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3% ВВП), снизившись по сравнению с 2024 годом на 0,3 процентного пункта.
Ненефтегазовый дефицит по итогам 2025 года составил 6,6% ВВП, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 0,6 процентного пункта. Это обеспечило устойчивость бюджетной системы, а также стабильный уровень государственного долга, считает кабмин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отметил, что среди ключевых приоритетов были обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а также реализация национальных целей, национальных проектов и, в первую очередь, технологическое развитие. По его словам, все эти задачи в прошлом году были в полном объеме обеспечены необходимым финансированием.
 
ФинансыАнтон СилуановСовет ФедерацииГосдума
 
 
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