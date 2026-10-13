https://1prime.ru/20261013/komitet-874199730.html
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути - 13.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути
Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:42+0300
2026-10-13T18:42+0300
2026-10-13T18:42+0300
россия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент РИА Новости.
Решение об этом было принято единогласно на первом заседании комитета во вторник.
Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи, согласно документу, составит 1435 миллиметров.
Соглашение было подписано 20 мая 2026 года в Пекине. В документе отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.
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россия, бизнес, пекин
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути
Комитет ГД поддержал ратификацию соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент РИА Новости.
Решение об этом было принято единогласно на первом заседании комитета во вторник.
Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи, согласно документу, составит 1435 миллиметров.
Соглашение было подписано 20 мая 2026 года в Пекине. В документе отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.