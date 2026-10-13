Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/komitet-874199730.html
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути - 13.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути
Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:42+0300
2026-10-13T18:42+0300
россия
бизнес
пекин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874199730.jpg?1791906143
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент РИА Новости. Решение об этом было принято единогласно на первом заседании комитета во вторник. Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи, согласно документу, составит 1435 миллиметров. Соглашение было подписано 20 мая 2026 года в Пекине. В документе отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, пекин
РОССИЯ, Бизнес, Пекин
18:42 13.10.2026
 
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути

Комитет ГД поддержал ратификацию соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент РИА Новости.
Решение об этом было принято единогласно на первом заседании комитета во вторник.
Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи, согласно документу, составит 1435 миллиметров.
Соглашение было подписано 20 мая 2026 года в Пекине. В документе отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.
 
РОССИЯБизнесПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала