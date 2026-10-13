https://1prime.ru/20261013/komitet-874199730.html

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути - 13.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения с Китаем о новом ж/д пути

Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:42+0300

2026-10-13T18:42+0300

2026-10-13T18:42+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения с Китаем о совместном строительстве нового железнодорожного пути, передает корреспондент РИА Новости. Решение об этом было принято единогласно на первом заседании комитета во вторник. Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи, согласно документу, составит 1435 миллиметров. Соглашение было подписано 20 мая 2026 года в Пекине. В документе отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит создать условия для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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