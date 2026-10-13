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Южная Корея при перевозках по Севморпути будет соблюдать санкции - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Южная Корея при перевозках по Севморпути будет соблюдать санкции
Южная Корея при перевозках по Севморпути будет соблюдать санкции - 13.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея при перевозках по Севморпути будет соблюдать санкции
Южная Корея при осуществлении своих перевозок по Северному морскому пути (СМП) намерена продолжить соблюдать международные санкции и нормы, заявил президент... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:11+0300
2026-10-13T14:11+0300
бизнес
южная корея
смп
ближний восток
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СЕУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Южная Корея при осуществлении своих перевозок по Северному морскому пути (СМП) намерена продолжить соблюдать международные санкции и нормы, заявил президент страны Ли Чжэ Мен. Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Мы будем неукоснительно соблюдать международные нормы и принципы санкций международного сообщества, должным образом взаимодействовать с ключевыми партнерами и учитывать опасения, связанные с судоходством (по СМП - ред.)", - сказал Ли Чжэ Мен в ходе торжественной церемонии в честь возвращения южнокорейского контейнеровоза из рейса по СМП. В то же время президент отметил, что Южная Корея будет готовится к "эпохе Северного морского пути" в далеко идущей перспективе. По его словам, текущая напряженная ситуация в водах Ближнего Востока наглядно продемонстрировала, насколько сильно перекрытие морских путей может повлиять на международную экономику. Ли Чжэ Мен подчеркнул, что СМП может стать тем морским путем, на который можно будет опереться в период кризиса.
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бизнес, южная корея, смп, ближний восток
Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СМП, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14:11 13.10.2026
 
Южная Корея при перевозках по Севморпути будет соблюдать санкции

Президент Ли Чжэ Мен: Южная Корея при перевозках по Севморпути продолжит соблюдать санкции

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СЕУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Южная Корея при осуществлении своих перевозок по Северному морскому пути (СМП) намерена продолжить соблюдать международные санкции и нормы, заявил президент страны Ли Чжэ Мен.
Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Мы будем неукоснительно соблюдать международные нормы и принципы санкций международного сообщества, должным образом взаимодействовать с ключевыми партнерами и учитывать опасения, связанные с судоходством (по СМП - ред.)", - сказал Ли Чжэ Мен в ходе торжественной церемонии в честь возвращения южнокорейского контейнеровоза из рейса по СМП.
В то же время президент отметил, что Южная Корея будет готовится к "эпохе Северного морского пути" в далеко идущей перспективе. По его словам, текущая напряженная ситуация в водах Ближнего Востока наглядно продемонстрировала, насколько сильно перекрытие морских путей может повлиять на международную экономику.
Ли Чжэ Мен подчеркнул, что СМП может стать тем морским путем, на который можно будет опереться в период кризиса.
 
БизнесЮЖНАЯ КОРЕЯСМПБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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