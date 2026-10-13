https://1prime.ru/20261013/krym-874175959.html

В Крыму временно отключили электроснабжение

В Крыму временно отключили электроснабжение - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Крыму временно отключили электроснабжение

Ремонтные работы проводятся энергетиками в Крыму, электроснабжение во вторник днем временно отсутствует в Бахчисарайском и Красноперекопском районах, а также в... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:23+0300

2026-10-13T10:23+0300

2026-10-13T10:23+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Ремонтные работы проводятся энергетиками в Крыму, электроснабжение во вторник днем временно отсутствует в Бахчисарайском и Красноперекопском районах, а также в городах Армянск, Красноперекопск и Алупка, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго". "Для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения сегодня, 13 октября 2026 года, отключена подача электроэнергии: с 08.00 до 18.00 - в городском округе Армянск, городе Красноперекопске, Красноперекопском и Бахчисарайском районах; с 11.00 до 18.00 - в городе Алупка", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, в Крыму действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи или электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, для проведения ремонтных работ. Принимаются все возможные меры для восстановления штатной схемы электроснабжения, сообщили энергетики.

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