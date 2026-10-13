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Курс юаня во вторник стабилизируется после сильного падения накануне - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня во вторник стабилизируется после сильного падения накануне
Курс юаня во вторник стабилизируется после сильного падения накануне - 13.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня во вторник стабилизируется после сильного падения накануне
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник стабилизируется после сильного - на 17 копеек - падения накануне, следует из данных Московской биржи... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:15+0300
2026-10-13T18:15+0300
рынок
сша
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874198801.jpg?1791904509
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник стабилизируется после сильного - на 17 копеек - падения накануне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.47 мск не менялся относительно уровня предыдущего закрытия и составлял 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,47-12,54 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,80 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,73 рубля. В БОКОВИКЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник стабилизируется относительно уровня предыдущего закрытия. Курс китайской валюты не спешит уходить от психологического уровня 12,5 рубля, характерного для последнего месяца. "Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки. Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,68% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск снижалась на 0,8%, до 105,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) уменьшался на 0,3%, до 102,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Рынок позитивно воспринял новости о снятии ограничений США на поставки дизельного топлива из РФ, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Судя по всему, курс теперь сдвинулся в новый диапазон: 12,4-12,6 рубля за юань, но пока риски повторного умеренного ослабления рубля... исключать не стоит", - добавляет он. Поддержку рублю оказывает приток инвалюты от экспорта, возросший благодаря ощутимому подорожанию в предыдущие два месяца нефти, что с лагом во времени воздействует на валютный рынок, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако спрос на валюту может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе из-за фактора геополитики, что препятствует более быстрому и устойчивому укреплению рубля", - добавляет он.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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рынок, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
18:15 13.10.2026
 
Курс юаня во вторник стабилизируется после сильного падения накануне

Курс юаня на Мосбирже во вторник стабилизируется после сильного падения накануне

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник стабилизируется после сильного - на 17 копеек - падения накануне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.47 мск не менялся относительно уровня предыдущего закрытия и составлял 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,47-12,54 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,80 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,73 рубля.
В БОКОВИКЕ
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник стабилизируется относительно уровня предыдущего закрытия. Курс китайской валюты не спешит уходить от психологического уровня 12,5 рубля, характерного для последнего месяца.
"Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки. Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,68% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск снижалась на 0,8%, до 105,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) уменьшался на 0,3%, до 102,3 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Рынок позитивно воспринял новости о снятии ограничений США на поставки дизельного топлива из РФ, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Судя по всему, курс теперь сдвинулся в новый диапазон: 12,4-12,6 рубля за юань, но пока риски повторного умеренного ослабления рубля... исключать не стоит", - добавляет он.
Поддержку рублю оказывает приток инвалюты от экспорта, возросший благодаря ощутимому подорожанию в предыдущие два месяца нефти, что с лагом во времени воздействует на валютный рынок, говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Однако спрос на валюту может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе из-за фактора геополитики, что препятствует более быстрому и устойчивому укреплению рубля", - добавляет он.
 
РынокСШАДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"
 
 
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