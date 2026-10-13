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"Рубль сбавил темпы": аналитики оценили динамику курса российской валюты - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Рубль сбавил темпы": аналитики оценили динамику курса российской валюты
"Рубль сбавил темпы": аналитики оценили динамику курса российской валюты - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Рубль сбавил темпы": аналитики оценили динамику курса российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повысился после сильного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:42+0300
2026-10-13T21:42+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повысился после сильного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек и составил 12,56 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,47-12,57 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,19 рубля. Рубль под коррекционным давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник большую часть сессии стабилизировался относительно уровня предыдущего закрытия. Однако во второй половине дня курс китайской валюты оттолкнулся вверх от психологического уровня поддержки 12,5 рубля, характерного для последнего месяца. "Рубль сбавил темпы роста, перешел к смешанной динамике, а по итогам дня немного снизился", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. Рубль в начале недели реагировал на геополитические надежды, однако во вторник немного скорректировался вниз, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Нефть к 21.23 мск дешевела на 0,7%, до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 102,2 пункта. Прогнозы В ближайшей перспективе ожидается торговая консолидация курса: доллар будет держаться в диапазоне 83-85 рублей, а юань - в коридоре 12,45-12,65 рубля, рассчитывает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Отдельное внимание стоит уделить завтрашним данным Росстата по инфляции. Если показатели окажутся выше ожиданий, это усилит ожидания сохранения монетарной паузы в октябре, что можно трактовать в пользу нацвалюты РФ", - добавляет он. Баланс рисков по-прежнему выступает в пользу дальнейшего укрепления рубля в направлении нижних границ диапазонов 12,3-12,8 рубля за китайский юань, 83-87 рублей за доллар и 93-97 рублей за евро, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, россия, курсы валют, валюта, рубль, евро, доллар сша, юань
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Курсы валют, валюта, рубль, евро, Доллар США, юань
21:42 13.10.2026
 
"Рубль сбавил темпы": аналитики оценили динамику курса российской валюты

Смирнов: в ближайшей перспективе доллар будет держаться в диапазоне 83-85 рублей

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повысился после сильного снижения накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек и составил 12,56 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,47-12,57 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,19 рубля.

Рубль под коррекционным давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник большую часть сессии стабилизировался относительно уровня предыдущего закрытия. Однако во второй половине дня курс китайской валюты оттолкнулся вверх от психологического уровня поддержки 12,5 рубля, характерного для последнего месяца.
"Рубль сбавил темпы роста, перешел к смешанной динамике, а по итогам дня немного снизился", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Рубль в начале недели реагировал на геополитические надежды, однако во вторник немного скорректировался вниз, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
Нефть к 21.23 мск дешевела на 0,7%, до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 102,2 пункта.

Прогнозы

В ближайшей перспективе ожидается торговая консолидация курса: доллар будет держаться в диапазоне 83-85 рублей, а юань - в коридоре 12,45-12,65 рубля, рассчитывает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Отдельное внимание стоит уделить завтрашним данным Росстата по инфляции. Если показатели окажутся выше ожиданий, это усилит ожидания сохранения монетарной паузы в октябре, что можно трактовать в пользу нацвалюты РФ", - добавляет он.
Баланс рисков по-прежнему выступает в пользу дальнейшего укрепления рубля в направлении нижних границ диапазонов 12,3-12,8 рубля за китайский юань, 83-87 рублей за доллар и 93-97 рублей за евро, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
 
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