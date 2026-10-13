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На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир - 13.10.2026, ПРАЙМ
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На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир
На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир - 13.10.2026, ПРАЙМ
На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир
На рынке новостроек в России к началу 2027 года может накопиться 832 тысячи нераспроданных квартир, что почти в два раза превышает показатель на начало 2026... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:59+0300
2026-10-13T13:59+0300
недвижимость
бизнес
россия
рспп
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 МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. На рынке новостроек в России к началу 2027 года может накопиться 832 тысячи нераспроданных квартир, что почти в два раза превышает показатель на начало 2026 года, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия. По данным ЕРЗ, затоваренность, то есть разница между выводом новых проектов и продажами по договорам долевого участия, на сегодняшний день составляет 722 тысячи квартир. "Ожидаем к началу 2027 году, что разница будет составлять 832 тысячи квартир. Не было ни одного квартала, где бы вывод новых проектов отставал бы от продаж", – уточнил Холопик, подчеркнув, что к началу 2026 года этот показатель составлял 474 тысячи квартир. Однако если включить в расчет договоры купли-продажи, учитывая, что 25% квартир сегодня продаются не на этапе строительства, а на этапе уже готового жилья, то затоваренность к началу 2027 году может достичь 481 тысячи квартир. Этот показатель тоже почти вдвое выше прошлогоднего, на рынке накопилось 269 тысяч квартир с учетом ДКП. "Не 800 тысяч квартир, но тоже достаточно большая сумма. Это те деньги, которые, можно сказать, замораживаются в недвижимости. К сожалению, динамика всех этих лет, начиная с 1 июля 2024 года, отрицательная, и все больше средств замораживается в построенном жилье в первую очередь и в строящемся в связи с плохими продажами", – добавил руководитель ЕРЗ.
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недвижимость, бизнес, россия, рспп
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РСПП
13:59 13.10.2026
 
На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир

Глава ЕРЗ Холопик: к 2027 году на рынке новостроек может скопиться 832 тысячи квартир

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 МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. На рынке новостроек в России к началу 2027 года может накопиться 832 тысячи нераспроданных квартир, что почти в два раза превышает показатель на начало 2026 года, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия.
По данным ЕРЗ, затоваренность, то есть разница между выводом новых проектов и продажами по договорам долевого участия, на сегодняшний день составляет 722 тысячи квартир.
"Ожидаем к началу 2027 году, что разница будет составлять 832 тысячи квартир. Не было ни одного квартала, где бы вывод новых проектов отставал бы от продаж", – уточнил Холопик, подчеркнув, что к началу 2026 года этот показатель составлял 474 тысячи квартир.
Однако если включить в расчет договоры купли-продажи, учитывая, что 25% квартир сегодня продаются не на этапе строительства, а на этапе уже готового жилья, то затоваренность к началу 2027 году может достичь 481 тысячи квартир. Этот показатель тоже почти вдвое выше прошлогоднего, на рынке накопилось 269 тысяч квартир с учетом ДКП.
"Не 800 тысяч квартир, но тоже достаточно большая сумма. Это те деньги, которые, можно сказать, замораживаются в недвижимости. К сожалению, динамика всех этих лет, начиная с 1 июля 2024 года, отрицательная, и все больше средств замораживается в построенном жилье в первую очередь и в строящемся в связи с плохими продажами", – добавил руководитель ЕРЗ.
 
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