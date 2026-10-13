https://1prime.ru/20261013/kvartiry-874184026.html

На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир

На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир - 13.10.2026, ПРАЙМ

На рынке новостроек к 2027 году накопится 832 тысячи нераспроданных квартир

На рынке новостроек в России к началу 2027 года может накопиться 832 тысячи нераспроданных квартир, что почти в два раза превышает показатель на начало 2026... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:59+0300

2026-10-13T13:59+0300

2026-10-13T13:59+0300

недвижимость

бизнес

россия

рспп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874184026.jpg?1791889155

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. На рынке новостроек в России к началу 2027 года может накопиться 832 тысячи нераспроданных квартир, что почти в два раза превышает показатель на начало 2026 года, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия. По данным ЕРЗ, затоваренность, то есть разница между выводом новых проектов и продажами по договорам долевого участия, на сегодняшний день составляет 722 тысячи квартир. "Ожидаем к началу 2027 году, что разница будет составлять 832 тысячи квартир. Не было ни одного квартала, где бы вывод новых проектов отставал бы от продаж", – уточнил Холопик, подчеркнув, что к началу 2026 года этот показатель составлял 474 тысячи квартир. Однако если включить в расчет договоры купли-продажи, учитывая, что 25% квартир сегодня продаются не на этапе строительства, а на этапе уже готового жилья, то затоваренность к началу 2027 году может достичь 481 тысячи квартир. Этот показатель тоже почти вдвое выше прошлогоднего, на рынке накопилось 269 тысяч квартир с учетом ДКП. "Не 800 тысяч квартир, но тоже достаточно большая сумма. Это те деньги, которые, можно сказать, замораживаются в недвижимости. К сожалению, динамика всех этих лет, начиная с 1 июля 2024 года, отрицательная, и все больше средств замораживается в построенном жилье в первую очередь и в строящемся в связи с плохими продажами", – добавил руководитель ЕРЗ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, рспп