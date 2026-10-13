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Конфликт обрушил туризм и транспорт Ливана, заявил Сейфеддин

Конфликт обрушил туризм и транспорт Ливана, заявил Сейфеддин - 13.10.2026, ПРАЙМ

Конфликт обрушил туризм и транспорт Ливана, заявил Сейфеддин

Туризм, транспорт, промышленность и сельское хозяйство оказались среди наиболее пострадавших от регионального конфликта отраслей ливанской экономики, рассказал... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:50+0300

2026-10-13T16:50+0300

2026-10-13T17:00+0300

мировая экономика

ливан

израиль

всемирный банк

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БЕЙРУТ, 13 окт - ПРАЙМ. Туризм, транспорт, промышленность и сельское хозяйство оказались среди наиболее пострадавших от регионального конфликта отраслей ливанской экономики, рассказал РИА Новости генеральный директор Экономического, социального и экологического совета Ливана Мохаммад Сейфеддин. Совет является государственным консультативным органом и участвует в подготовке рекомендаций по вопросам экономической, социальной и экологической политики. "В первую очередь пострадали транспорт и логистика, затем промышленность и сельское хозяйство. Туризм, ресторанный бизнес и сфера услуг также понесли очень серьезный ущерб, поскольку рост операционных расходов совпал со снижением туристического спроса из-за войны", — сказал Сейфеддин. Согласно данным, приведенным на официальном сайте президента Ливана, с марта по май включительно число прибывающих в страну сократилось примерно на 75% на фоне войны. Новый виток регионального конфликта затронул Ливан 2 марта 2026 года, когда после ракетных пусков "Хезболлах" Израиль начал масштабные удары по территории страны, а затем расширил наземные операции. Боевые действия привели к значительным разрушениям инфраструктуры, массовому перемещению населения и дополнительному давлению на и без того ослабленную ливанскую экономику. Нынешняя эскалация последовала за конфликтом Израиля и "Хезболлах" 2024 года, последствия которого Ливан к началу 2026 года еще не успел полностью преодолеть. Десятки тысяч жителей остаются вынужденно перемещенными, а восстановление поселений на юге страны не может начаться из-за продолжающихся израильских ударов. Всемирный банк прогнозирует сокращение ливанской экономики на 6,4% по итогам 2026 года после роста на 4,2% годом ранее.

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мировая экономика, ливан, израиль, всемирный банк