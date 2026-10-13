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Lockheed Martin заплатит 250 миллионов долларов за двигатели для ракет ВСУ - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Lockheed Martin заплатит 250 миллионов долларов за двигатели для ракет ВСУ
Lockheed Martin заплатит 250 миллионов долларов за двигатели для ракет ВСУ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Lockheed Martin заплатит 250 миллионов долларов за двигатели для ракет ВСУ
Американский оборонный подрядчик L3Harris Technologies сообщил о получении от компании Lockheed Martin контракта на 250 миллионов долларов на производство... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:51+0300
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lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американский оборонный подрядчик L3Harris Technologies сообщил о получении от компании Lockheed Martin контракта на 250 миллионов долларов на производство двигателей для высокоточных управляемых ракет GMLRS, которые широко используются ВСУ. "L3Harris Technologies получила дополнительный контракт от Lockheed Martin на сумму 250 миллионов долларов на производство силовых установок для реактивных систем залпового огня стандартной дальности (GMLRS)", - говорится в заявлении компании. Там подчеркнули, что соглашение является крупнейшим заказом силовых установок за всю историю существования программы GMLRS. Производство двигателей будет осуществляться на заводе в Камдене, штат Арканзас, который, как ожидается, откроется позднее в этом году. В августе стало известно, что армия США планирует заказать у оборонных предприятий свыше 133 тысяч высокоточных управляемых ракет GMLRS, запускаемых в том числе с комплексов HIMARS. Как ожидается, поставки продлятся вплоть до 2034 года. ВСУ активно используют ракеты GMLRS, которые запускаются с систем залпового огня HIMARS, поставляемых Киеву с 2022 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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бизнес, украина, сша, lockheed martin, всу, нато
Бизнес, УКРАИНА, США, Lockheed Martin, ВСУ, НАТО
15:51 13.10.2026
 
Lockheed Martin заплатит 250 миллионов долларов за двигатели для ракет ВСУ

Lockheed Martin заплатит $250 млн за производство двигателей для ракет, используемых ВСУ

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американский оборонный подрядчик L3Harris Technologies сообщил о получении от компании Lockheed Martin контракта на 250 миллионов долларов на производство двигателей для высокоточных управляемых ракет GMLRS, которые широко используются ВСУ.
"L3Harris Technologies получила дополнительный контракт от Lockheed Martin на сумму 250 миллионов долларов на производство силовых установок для реактивных систем залпового огня стандартной дальности (GMLRS)", - говорится в заявлении компании.
Там подчеркнули, что соглашение является крупнейшим заказом силовых установок за всю историю существования программы GMLRS. Производство двигателей будет осуществляться на заводе в Камдене, штат Арканзас, который, как ожидается, откроется позднее в этом году.
В августе стало известно, что армия США планирует заказать у оборонных предприятий свыше 133 тысяч высокоточных управляемых ракет GMLRS, запускаемых в том числе с комплексов HIMARS. Как ожидается, поставки продлятся вплоть до 2034 года.
ВСУ активно используют ракеты GMLRS, которые запускаются с систем залпового огня HIMARS, поставляемых Киеву с 2022 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
БизнесУКРАИНАСШАLockheed MartinВСУНАТО
 
 
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