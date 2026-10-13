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Lockheed Martin может начать производство ракет ПВО для Украины в Европе - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Lockheed Martin может начать производство ракет ПВО для Украины в Европе
Lockheed Martin может начать производство ракет ПВО для Украины в Европе - 13.10.2026, ПРАЙМ
Lockheed Martin может начать производство ракет ПВО для Украины в Европе
Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков PAC-3, которыми оснащаются ЗРК Patriot, для Украины... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:41+0300
2026-10-13T21:42+0300
россия
украина
европа
сша
lockheed martin
raytheon technologies
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков PAC-3, которыми оснащаются ЗРК Patriot, для Украины на территории Европы, заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсон Рейнольдс. "Что касается PAC-3, мы, безусловно, готовы к переговорам с Украиной", - сказал Рейнольдс в интервью изданию Defense News. При этом он допустил, что это могло бы быть производство более дешевой ракеты PAC-3 ACE, а не более высокотехнологичной PAC-3 MSE. Он также отметил, что компания рассматривает возможность производства таких ракет в соседних странах с последующей доставкой на Украину. "Если мы сможем запустить производство (в Европе - ред.), наладить цепочки поставок, а затем, как один из вариантов, перенести производство на Украину, по моему мнению, это был бы вполне разумно", - сказал Рейнольдс. Ранее издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США сообщало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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россия, украина, европа, сша, lockheed martin, raytheon technologies
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Lockheed Martin, Raytheon Technologies
21:41 13.10.2026 (обновлено: 21:42 13.10.2026)
 
Lockheed Martin может начать производство ракет ПВО для Украины в Европе

Lockheed Martin может начать в Европе производство ракет-перехватчиков PAC-3 для Украины

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков PAC-3, которыми оснащаются ЗРК Patriot, для Украины на территории Европы, заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсон Рейнольдс.
"Что касается PAC-3, мы, безусловно, готовы к переговорам с Украиной", - сказал Рейнольдс в интервью изданию Defense News.
При этом он допустил, что это могло бы быть производство более дешевой ракеты PAC-3 ACE, а не более высокотехнологичной PAC-3 MSE. Он также отметил, что компания рассматривает возможность производства таких ракет в соседних странах с последующей доставкой на Украину.
"Если мы сможем запустить производство (в Европе - ред.), наладить цепочки поставок, а затем, как один из вариантов, перенести производство на Украину, по моему мнению, это был бы вполне разумно", - сказал Рейнольдс.
Ранее издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США сообщало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
 
РОССИЯУКРАИНАЕВРОПАСШАLockheed MartinRaytheon Technologies
 
 
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