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"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам
"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам
Национальная платформа "Макс" начала предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам - если переход опасен, появится всплывающее окно с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:46+0300
2026-10-13T15:46+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874193063.jpg?1791895570
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам - если переход опасен, появится всплывающее окно с уведомлением, рассказали в пресс-службе платформы. "Макс" начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам… При клике по ссылке в мессенджере автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз. Если ссылка признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается "Безопасный режим" на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить его можно самостоятельно в настройках мессенджера. Пользователь получит уведомление бота "Макса" и может управлять настройкой вручную в разделе "Безопасность". По истечении суток режим отключается автоматически, если настройки не были изменены. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии
Технологии
15:46 13.10.2026
 
"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам

"Макс" начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам - если переход опасен, появится всплывающее окно с уведомлением, рассказали в пресс-службе платформы.
"Макс" начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам… При клике по ссылке в мессенджере автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз. Если ссылка признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается "Безопасный режим" на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить его можно самостоятельно в настройках мессенджера.
Пользователь получит уведомление бота "Макса" и может управлять настройкой вручную в разделе "Безопасность". По истечении суток режим отключается автоматически, если настройки не были изменены.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
 
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