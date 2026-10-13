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"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам

"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Макс" начал предупреждать при переходе по подозрительным ссылкам

Национальная платформа "Макс" начала предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам - если переход опасен, появится всплывающее окно с... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:46+0300

2026-10-13T15:46+0300

2026-10-13T15:46+0300

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874193063.jpg?1791895570

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Национальная платформа "Макс" начала предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам - если переход опасен, появится всплывающее окно с уведомлением, рассказали в пресс-службе платформы. "Макс" начал предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам… При клике по ссылке в мессенджере автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз. Если ссылка признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается "Безопасный режим" на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить его можно самостоятельно в настройках мессенджера. Пользователь получит уведомление бота "Макса" и может управлять настройкой вручную в разделе "Безопасность". По истечении суток режим отключается автоматически, если настройки не были изменены. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии