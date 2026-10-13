https://1prime.ru/20261013/maldivy-874194962.html

Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики

Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ

Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики

Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:19+0300

2026-10-13T16:19+0300

2026-10-13T17:38+0300

финансы

мировая экономика

ближний восток

всемирный банк

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра финансов Мальдив Хассана Зарера. Мальдивы полностью зависят от импорта топлива, и ввиду того, что цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство страны было вынуждено увеличить субсидии на энергоносители в три раза в этом году. "Мальдивы рассчитывают на поддержку Всемирного банка и других партнеров для укрепления своих резервов и продолжения экономических реформ, поскольку рост цен на топливо и снижение доходов от туризма создают нагрузку на экономику страны", - пишет Рейтер со ссылкой на слова Хассана Зарера. По его словам, увеличение расходов на субсидии привело к росту бюджетного дефицита страны, который может достичь 9% ВВП вместо запланированных 7,1%. "Мы сталкиваемся с трудностями при поддержании резервов на определенном уровне и формировании "подушки безопасности", поэтому ищем возможности для привлечения дополнительных средств, которые можно было бы использовать в качестве резервного запаса", - передает Рейтер слова министра финансов Мальдив. Рост цен на энергоносители и сокращение числа туристов нанесли удар по экономике Мальдив. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП страны составит лишь 1%, пишет Рейтер. Мале делает ставку на диверсификацию экономики, увеличение доли инвестиций в возобновляемые источники энергии до 33% к 2028 году и активное восстановление туристической отрасли.

ближний восток

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финансы, мировая экономика, ближний восток, всемирный банк