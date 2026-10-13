https://1prime.ru/20261013/maldivy-874194962.html
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики
Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:19+0300
2026-10-13T16:19+0300
2026-10-13T17:38+0300
финансы
мировая экономика
ближний восток
всемирный банк
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра финансов Мальдив Хассана Зарера. Мальдивы полностью зависят от импорта топлива, и ввиду того, что цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство страны было вынуждено увеличить субсидии на энергоносители в три раза в этом году. "Мальдивы рассчитывают на поддержку Всемирного банка и других партнеров для укрепления своих резервов и продолжения экономических реформ, поскольку рост цен на топливо и снижение доходов от туризма создают нагрузку на экономику страны", - пишет Рейтер со ссылкой на слова Хассана Зарера. По его словам, увеличение расходов на субсидии привело к росту бюджетного дефицита страны, который может достичь 9% ВВП вместо запланированных 7,1%. "Мы сталкиваемся с трудностями при поддержании резервов на определенном уровне и формировании "подушки безопасности", поэтому ищем возможности для привлечения дополнительных средств, которые можно было бы использовать в качестве резервного запаса", - передает Рейтер слова министра финансов Мальдив. Рост цен на энергоносители и сокращение числа туристов нанесли удар по экономике Мальдив. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП страны составит лишь 1%, пишет Рейтер. Мале делает ставку на диверсификацию экономики, увеличение доли инвестиций в возобновляемые источники энергии до 33% к 2028 году и активное восстановление туристической отрасли.
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финансы, мировая экономика, ближний восток, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Всемирный банк
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики
Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра финансов Мальдив Хассана Зарера.
Мальдивы полностью зависят от импорта топлива, и ввиду того, что цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
, правительство страны было вынуждено увеличить субсидии на энергоносители в три раза в этом году.
"Мальдивы рассчитывают на поддержку Всемирного банка
и других партнеров для укрепления своих резервов и продолжения экономических реформ, поскольку рост цен на топливо и снижение доходов от туризма создают нагрузку на экономику страны", - пишет Рейтер со ссылкой на слова Хассана Зарера.
По его словам, увеличение расходов на субсидии привело к росту бюджетного дефицита страны, который может достичь 9% ВВП вместо запланированных 7,1%.
"Мы сталкиваемся с трудностями при поддержании резервов на определенном уровне и формировании "подушки безопасности", поэтому ищем возможности для привлечения дополнительных средств, которые можно было бы использовать в качестве резервного запаса", - передает Рейтер слова министра финансов Мальдив.
Рост цен на энергоносители и сокращение числа туристов нанесли удар по экономике Мальдив. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП страны составит лишь 1%, пишет Рейтер. Мале делает ставку на диверсификацию экономики, увеличение доли инвестиций в возобновляемые источники энергии до 33% к 2028 году и активное восстановление туристической отрасли.