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Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики
Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:19+0300
2026-10-13T17:38+0300
финансы
мировая экономика
ближний восток
всемирный банк
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра финансов Мальдив Хассана Зарера. Мальдивы полностью зависят от импорта топлива, и ввиду того, что цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство страны было вынуждено увеличить субсидии на энергоносители в три раза в этом году. "Мальдивы рассчитывают на поддержку Всемирного банка и других партнеров для укрепления своих резервов и продолжения экономических реформ, поскольку рост цен на топливо и снижение доходов от туризма создают нагрузку на экономику страны", - пишет Рейтер со ссылкой на слова Хассана Зарера. По его словам, увеличение расходов на субсидии привело к росту бюджетного дефицита страны, который может достичь 9% ВВП вместо запланированных 7,1%. "Мы сталкиваемся с трудностями при поддержании резервов на определенном уровне и формировании "подушки безопасности", поэтому ищем возможности для привлечения дополнительных средств, которые можно было бы использовать в качестве резервного запаса", - передает Рейтер слова министра финансов Мальдив. Рост цен на энергоносители и сокращение числа туристов нанесли удар по экономике Мальдив. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП страны составит лишь 1%, пишет Рейтер. Мале делает ставку на диверсификацию экономики, увеличение доли инвестиций в возобновляемые источники энергии до 33% к 2028 году и активное восстановление туристической отрасли.
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финансы, мировая экономика, ближний восток, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Всемирный банк
16:19 13.10.2026 (обновлено: 17:38 13.10.2026)
 
Мальдивы надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики

Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив надеются на поддержку Всемирного банка для укрепления экономики страны на фоне роста цен на энергоносители и снижения доходов от туристической отрасли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра финансов Мальдив Хассана Зарера.
Мальдивы полностью зависят от импорта топлива, и ввиду того, что цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство страны было вынуждено увеличить субсидии на энергоносители в три раза в этом году.
"Мальдивы рассчитывают на поддержку Всемирного банка и других партнеров для укрепления своих резервов и продолжения экономических реформ, поскольку рост цен на топливо и снижение доходов от туризма создают нагрузку на экономику страны", - пишет Рейтер со ссылкой на слова Хассана Зарера.
По его словам, увеличение расходов на субсидии привело к росту бюджетного дефицита страны, который может достичь 9% ВВП вместо запланированных 7,1%.
"Мы сталкиваемся с трудностями при поддержании резервов на определенном уровне и формировании "подушки безопасности", поэтому ищем возможности для привлечения дополнительных средств, которые можно было бы использовать в качестве резервного запаса", - передает Рейтер слова министра финансов Мальдив.
Рост цен на энергоносители и сокращение числа туристов нанесли удар по экономике Мальдив. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП страны составит лишь 1%, пишет Рейтер. Мале делает ставку на диверсификацию экономики, увеличение доли инвестиций в возобновляемые источники энергии до 33% к 2028 году и активное восстановление туристической отрасли.
 
ФинансыМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКВсемирный банк
 
 
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