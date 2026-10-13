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Маркетплейс "М.Видео" увеличил оборот более чем в три раза

Маркетплейс "М.Видео" увеличил оборот более чем в три раза - 13.10.2026, ПРАЙМ

Маркетплейс "М.Видео" увеличил оборот более чем в три раза

Маркетплейс "М.Видео" за январь-сентябрь увеличил оборот более чем в три раза, до 22,8 миллиарда рублей, а ассортимент на платформе вырос в семь раз и достиг 1... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:17+0300

2026-10-13T10:17+0300

2026-10-13T10:17+0300

бизнес

россия

м.видео

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" за январь-сентябрь увеличил оборот более чем в три раза, до 22,8 миллиарда рублей, а ассортимент на платформе вырос в семь раз и достиг 1 миллиона позиций, сообщила компания. "ПАО "М.Видео" подвела итоги развития собственного маркетплейса в период с января по сентябрь 2026 года. Оборот платформы составил 22,8 миллиарда рублей против 7,55 миллиарда рублей за аналогичный период 2025 года, или плюс 202%... Собственный ассортимент платформы достиг 1 миллиона SKU, увеличившись в семь раз год к году", - говорится в сообщении. Помимо техники на площадке появились мебель, одежда, а также товары для дома, детей, животных, спорта, красоты и повседневных задач. Количество селлеров превысило 15 тысяч человек - в июле и августе к платформе ежемесячно подключалось более 1,6 тысячи новых продавцов, в сентябре тенденция к активному присоединению партнеров сохранилась, сообщает компания. Самую высокую динамику показала мебель - ее оборот вырос в 15,5 раза. Продажи одежды и товаров для животных - в 9,5 раза каждый, для хобби и творчества, а также красоты - в восемь раз оба, детских товаров - в 7,2 раза. Также вырос оборот товаров для сада и дачи, для спорта и отдыха, сантехники, товаров для строительства и ремонта, а также для дома. Направление еды, запущенное 30 апреля, уже вошло в первую десятку категорий платформы. Традиционные для "М.Видео" категории тоже выросли: оборот цифровой техники по 3P-модели увеличился в шесть раз, электроники - почти в 3,5 раза, мелкой бытовой техники - в 3,2 раза. Крупная бытовая техника осталась крупнейшей категорией по обороту, ее продажи выросли более чем вдвое. Как отметил генеральный директор компании Владислав Бакальчук, благодаря технологии Omni-Net товары "М.Видео" и селлеров представлены на витринах "ПСБ Маркета", "Т-Банка" и других интернет-магазинов. "Такая модель создает дополнительные возможности для всех участников рынка: покупатели получают больше пространства для выбора, партнеры - доступ к новой аудитории и готовой инфраструктуре, а продавцы - дополнительные каналы продаж", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, м.видео