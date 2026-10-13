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Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes - 13.10.2026, ПРАЙМ
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes
Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:21+0300
2026-10-13T19:34+0300
spacex
forbes
xai
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes. "По состоянию на утро вторника Илон Маск перестал быть триллионером: чистая стоимость его активов сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков", - пишет Forbes. Издание отмечает, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня, когда вновь приобрел этот статус. По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% - до 157,09 доллара за ценную бумагу. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI. Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.
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192
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spacex, forbes, xai
SpaceX, Forbes, xAI
19:21 13.10.2026 (обновлено: 19:34 13.10.2026)
 
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes

Forbes: Илон Маск вновь перестал быть триллионером из-за падения акций SpaceX

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes.
"По состоянию на утро вторника Илон Маск перестал быть триллионером: чистая стоимость его активов сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков", - пишет Forbes.
Издание отмечает, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня, когда вновь приобрел этот статус.
По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% - до 157,09 доллара за ценную бумагу.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.
 
SpaceXForbesxAI
 
 
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