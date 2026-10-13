https://1prime.ru/20261013/mask-874201571.html
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes - 13.10.2026, ПРАЙМ
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes
Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:21+0300
2026-10-13T19:21+0300
2026-10-13T19:34+0300
spacex
forbes
xai
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874201571.jpg?1791909247
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes. "По состоянию на утро вторника Илон Маск перестал быть триллионером: чистая стоимость его активов сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков", - пишет Forbes. Издание отмечает, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня, когда вновь приобрел этот статус. По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% - до 157,09 доллара за ценную бумагу. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI. Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spacex, forbes, xai
Илон Маск вновь перестал быть триллионером, пишет Forbes
Forbes: Илон Маск вновь перестал быть триллионером из-за падения акций SpaceX
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск вновь перестал быть триллионером во вторник из-за падения акций его компании SpaceX, сообщает Forbes.
"По состоянию на утро вторника Илон Маск перестал быть триллионером: чистая стоимость его активов сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов из-за падения курса акций SpaceX более чем на 3% после открытия рынков", - пишет Forbes.
Издание отмечает, что Маск снова перестал быть триллионером всего через четыре дня, когда вновь приобрел этот статус.
По состоянию на 18.58 мск цена акций SpaceX снижалась на 3,7% - до 157,09 доллара за ценную бумагу.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.