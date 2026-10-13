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МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем - 13.10.2026, ПРАЙМ
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МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем
МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем - 13.10.2026, ПРАЙМ
МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем
Главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем - это создаваемые ЕС логистические барьеры и санкции в отношении экономических субъектов и... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:56+0300
2026-10-13T17:56+0300
мировая экономика
россия
черное море
киев
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мария захарова
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мид рф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем - это создаваемые ЕС логистические барьеры и санкции в отношении экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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мировая экономика, россия, черное море, киев, запад, мария захарова, ес, мид рф, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, Черное море, Киев, ЗАПАД, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, МИД
17:56 13.10.2026
 
МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем

Захарова назвала логистические барьеры и санкции главными причинами продуктовых проблем

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем - это создаваемые ЕС логистические барьеры и санкции в отношении экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
 
Мировая экономикаРОССИЯЧерное мореКиевЗАПАДМария ЗахароваЕСМИД РФМИД
 
 
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