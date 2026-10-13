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МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем

МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем - 13.10.2026, ПРАЙМ

МИД назвал главные причины возникших на рынке продуктов питания проблем

Главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем - это создаваемые ЕС логистические барьеры и санкции в отношении экономических субъектов и... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:56+0300

2026-10-13T17:56+0300

2026-10-13T17:56+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем - это создаваемые ЕС логистические барьеры и санкции в отношении экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

черное море

киев

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мировая экономика, россия, черное море, киев, запад, мария захарова, ес, мид рф, мид