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Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД

Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД - 13.10.2026, ПРАЙМ

Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД

Киевский режим атакует целенаправленно танкеры, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки, заявила официальный... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Киевский режим атакует целенаправленно танкеры, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки", - говорится в комментарии Захаровой по атаке на нефтяной танкер "Афрамакс Рио", шедший из Новороссийска в Индию, опубликованном на сайте ведомства.

новороссийск

индия

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россия, новороссийск, индия, мария захарова, мид рф