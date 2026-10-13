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Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД
Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД - 13.10.2026, ПРАЙМ
Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД
Киевский режим атакует целенаправленно танкеры, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки, заявила официальный... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:30+0300
2026-10-13T18:30+0300
россия
новороссийск
индия
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Киевский режим атакует целенаправленно танкеры, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки", - говорится в комментарии Захаровой по атаке на нефтяной танкер "Афрамакс Рио", шедший из Новороссийска в Индию, опубликованном на сайте ведомства.
новороссийск
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россия, новороссийск, индия, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, ИНДИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
18:30 13.10.2026
 
Киев атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки, заявили в МИД

Захарова заявила, что Киев целенаправленно атакует танкеры, чтобы дестабилизировать рынки

© flickr.com / MD111Нефтяной танкер
Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© flickr.com / MD111
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Киевский режим атакует целенаправленно танкеры, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки", - говорится в комментарии Захаровой по атаке на нефтяной танкер "Афрамакс Рио", шедший из Новороссийска в Индию, опубликованном на сайте ведомства.
 
РОССИЯНОВОРОССИЙСКИНДИЯМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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