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Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде
Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде - 13.10.2026, ПРАЙМ
Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде
Самолет авиакомпании Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия в ходе внутреннего рейса по США, сел в аэропорту Мидланда, следует из изученных РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:27+0300
2026-10-13T18:27+0300
2026-10-13T18:27+0300
сша
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия в ходе внутреннего рейса по США, сел в аэропорту Мидланда, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет вылетел в 16.10 мск из аэропорта Далласа, конечной точкой маршрута должен был стать город Эль-Пасо, однако самолет передал аварийный код Squawk 7700. Борт сел в Милданде около 17.10 мск.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
сша
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сша
Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде
Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия в ходе внутреннего рейса по США, сел в аэропорту Мидланда, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет вылетел в 16.10 мск из аэропорта Далласа, конечной точкой маршрута должен был стать город Эль-Пасо, однако самолет передал аварийный код Squawk 7700. Борт сел в Милданде около 17.10 мск.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.