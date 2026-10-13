https://1prime.ru/20261013/midlanda-874199056.html

Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде

Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде - 13.10.2026, ПРАЙМ

Самолет Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Мидланде

Самолет авиакомпании Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия в ходе внутреннего рейса по США, сел в аэропорту Мидланда, следует из изученных РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:27+0300

2026-10-13T18:27+0300

2026-10-13T18:27+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Southwest Airlines, подавший сигнал бедствия в ходе внутреннего рейса по США, сел в аэропорту Мидланда, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет вылетел в 16.10 мск из аэропорта Далласа, конечной точкой маршрута должен был стать город Эль-Пасо, однако самолет передал аварийный код Squawk 7700. Борт сел в Милданде около 17.10 мск. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

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