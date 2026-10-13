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Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с разрывом газопровода

Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с разрывом газопровода - 13.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго Казахстана оценило ситуацию с разрывом газопровода

Разрыв газопровода в Пензенской области не повлиял на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан, сообщили в казахстанском министерстве энергетики. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:56+0300

2026-10-13T16:56+0300

2026-10-13T16:56+0300

газ

россия

казахстан

узбекистан

газпром

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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Разрыв газопровода в Пензенской области не повлиял на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан, сообщили в казахстанском министерстве энергетики. Ранее в компании "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. "Поставки российского газа в республику Казахстан осуществляются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками. Транзит российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана также осуществляется в плановых объемах", - сообщили в ведомстве. В минэнерго также отметили, что отклонений в работе газотранспортной системы Казахстана не зафиксировано, а авария не повлияла на газоснабжение потребителей республики. Запросов от "Газпрома" на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

казахстан

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газ, россия, казахстан, узбекистан, газпром