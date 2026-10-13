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Доходы госбюджета Казахстана за девять месяцев выросли на 16,3%

Доходы госбюджета Казахстана за девять месяцев выросли на 16,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Доходы госбюджета Казахстана за девять месяцев выросли на 16,3%

Доходы госбюджета Казахстана за январь-сентябрь выросли на 16,3% или 6,2 миллиарда долларов, составив 44,9 миллиарда долларов, сообщил министр финансов... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:53+0300

2026-10-13T14:53+0300

2026-10-13T15:00+0300

финансы

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Доходы госбюджета Казахстана за январь-сентябрь выросли на 16,3% или 6,2 миллиарда долларов, составив 44,9 миллиарда долларов, сообщил министр финансов республики Мади Такиев. "Доходы государственного бюджета без учета трансфертов (из Нацфонда- ред.) составили 20,2 триллиона тенге (44,9 миллиарда долларов - ред.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 16,3%, или на 2,8 триллиона тенге (6,2 миллиарда долларов - ред.)", - сказал Такиев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2026 года. Глава казахстанского минфина добавил, что по сравнению с прошлым годом налоговые поступления выросли на 3 триллиона тенге (6,6 миллиарда долларов), темп роста составил 130,3%. По данным Такиева, расходы государственного бюджета составили 26,2 триллиона тенге (58,2 миллиарда долларов) В частности из республиканского бюджета 5,3 триллиона тенге (11,7 миллиарда долларов) направлено на пенсии и пособия, 4,4 триллиона тенге (9,7 миллиарда долларов) – на поддержку регионов, поддержку реального сектора – 2 триллиона тенге (4,4 миллиарда долларов). Министр финансов Казахстана отметил, что отдельное внимание уделено цифровизации контроля госрасходов. Он сообщил, что благодаря усилению мониторинга и внедрению антифрод-контроля в системе социального медицинского страхования за девять месяцев предотвращены финансовые потери на 23,4 миллиарда тенге (более 52 миллионов долларов). Перевод 6 тысяч 634 школ на цифровую систему финансирования позволил сэкономить еще 34 миллиарда тенге (75,6 миллиона долларов).

казахстан

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финансы, мировая экономика, казахстан